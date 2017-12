Eldorado: “La Policía no debe permitir que siga manejando el agente que mató a Claro Dávalos”

El suboficial de Policía Norberto Solís, condenado por haber atropellado y matado a Claro Dávalos en Eldorado, volvió a protagonizar un choque el fin de semana. El hecho es motivo de polémica, porque si bien la sentencia de dos años de prisión en suspenso y 5 de inhabilitación para conducir no está firme, sigue estando al mando de vehículos de la fuerza. Esto es lo que cuestionó el abogado de la familia del peatón atropellado.

“Es el tercer accidente que protagoniza esta persona. Un mes antes del choque a Dávalos, chocó a otro vehículo estacionado en un semáforo. Nunca se lo sancionó ni inhabilitó para desempeñarse como chofer en la Policía”, consideró el letrado Juan José Selva Andrade en una entrevista con Radio Libertad.

“El fallo Dávalos está en el Superior Tribunal de Justicia por una casación. Lo terrible de esta situación es que marca a una persona que no está en condiciones de manejar. No tienen que darle un vehículo de la fuerza”, reiteró.

“Esta persona tiene acceso a las llaves del vehículo. Y lo llamativo es que la orden para detenerlo provino de Posadas y no de Eldorado. Hay sospechas de que quieren encubrirlo o protegerlo”, estimó.

Dávalos, dueño de una estación de servicios de Eldorado, falleció 17 de diciembre del 2014, cerca de las 20, cuando intentaba trasponer la avenida San Martín. El policía, que conducía un Ford K, lo embistió.

En su declaración en el debate, Solís manifestó que a esa hora regresaba del trabajo y sintió un impacto en su automóvil, pero asegura que no vio a la víctima.

En marzo de este año, la jueza Correccional Mirta Saucedo de Bertolo Andino condenó a Solís a la pena de 2 años de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación para conducir todo tipo de vehículos, por hallarlo penalmente responsable del delito de “homicidio culposo”.

El accidente que Solís protagonizó este sábado por la noche fue sobre la avenida San Martín y Rivadavia, en el Kilómetro Tres. Solo hubo daños materiales cuando el auto policial que conducía chocó con otro rodado. El agente se negó al test de alcoholemia, apuntaron fuentes del caso.