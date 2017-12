Caso Selene: dónde y a qué hora mataron a la nena y si Victoria estuvo secuestrada, los ejes del juicio que por segunda vez paraliza a Oberá

Por segunda vez en este año, Victoria Aguirre y Rolando Lovera se sentarán en el banquillo de los acusados para enfrentar el juicio por el asesinato de Selene (2), la nena discapacitada muerta a golpes el 29 de enero de 2015 en Oberá. El primer debate oral quedó trunco por una cadena de recusaciones e inhibiciones. Este martes, arranca el segundo, con jueces subrogantes (del fuero civil y comercial) ocupando los estrados.

Victoria es la madre de Selene y Lovera era su pareja cuando sucedió el crimen. Ambos se acusan mutuamente por el hecho.

Hay 35 testigos citados, que comparecerán en tres audiencias. No está en claro cuándo se conocerán los alegatos y la sentencia.

Hay tres puntos clave que el Tribunal deberá determinar:

1) Dónde sufrió Selene las heridas mortales en la cabeza que le causaron el deceso. Hay dos posibles escenarios. Uno es la arenera de la ruta 103 y nacional 14, donde Lovera se desempeñaba como sereno. La madrugada del crimen, Victoria y Selene estuvieron allí junto con Lovera. El otro posible escenario es la casa de Erasmie y Sargento Cabral que alquilaba la pareja.

2) Directamente relacionado con lo anterior: a qué hora se produjo el deceso. Cuando la llevaron a la guardia del hospital Samic, la pequeña ya estaba sin vida. La autopsia determinó que un “golpe y contragolpe” provocaron el deceso. No está en claro contra qué superficie sucedió esto.

3) ¿Estuvo Victoria secuestrada por Lovera entre el 21 y 29 de enero de 2015? Ella jura que sí, que en esa semana el hombre abusó de ella y castigó a Selene. La defensa de Lovera cree que se trata de una mentira, que pretende desvirtuar con testimonios y pruebas fotográficas.

Como en el proceso trunco, se estima que la Mesa por la Absolución de Victoria acompañará firmemente el debate, con el reclamo de libertad para la joven y el pedido de prisión perpetua para Lovera.

Victoria será asistida en el juicio por la abogada particular Roxana Rivas y su ex concubino por Martín Moreira. En la Fiscalía intervendrá su titular, Estela Salguero.

La primera audiencia es este martes desde las 8.30.