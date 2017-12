Rally Misionero: Ignacio Sanmartín ganó el Gran Premio Coronación en Aristóbulo del Valle y Dante Duarte es el campeón de la N6

El binomio Ignacio Sanmartín-Juan Pablo Pernigotti (VW Gol) ganó la octava y última fecha del Campeonato Misionero de Rally, que se disputó por los caminos vecinales de Aristóbulo del Valle.

Con el título de pilotos asegurado el sábado, el binomio de Posadas salió a correr para terminar de cosechar el doblete con Pernigotti, que desató el festejo al final del PC 8. Así, por segundo año consecutivo la dupla del Sanmartín Rally Team dominó el Grupo A y lo hizo de gran manera, ganando de punta a punta el Gran Premio Coronación.

“Es una alegría enorme. Ayer me tocó a mi festejar, y hoy a Juan Pablo. Es una emoción muy grande porque no es fácil ser campeón en el Grupo A y menos dos veces seguidas, esto es todo mérito del equipo”, explicó un emocionado Sanmartín.

Los subcampeones del Grupo A fueron Adrián Pettersen-Cynthia Pettersen, que cambiaron el motor, se reengancharon, y pelearon hasta el final, pero no les alcanzó.

En la carrera, fue segundo el binomio Luis Kondratiuk-Matías Bretthin (VW Gol) y terminó tercero Hugo Stanganelli-Marcelo Stanganelli (Ford Ka).

El último título que se definió fue el de la Clase N6. El binomio de Campo Grande, Dante Duarte-Rafael Ortega (VW Gol) impuso su ritmo y con los puntos sumados por su segundo puesto terminó celebrando al final del día su primer título a nivel provincial.

“Nosotros trabajamos varios años para ser campeón. No es fácil, nuestra categoría es la más pareja de todas y este año hicimos todas las cosas bien: desde armar un auto a conciencia hasta ser regulares en todas las fechas o bajar el ritmo cuando veíamos que no se podía andar fuerte. Es una alegría enorme y para mí es casi seguro que es mi retiro del rally porque me voy a transplantar y no sé si voy a poder seguir corriendo”, explicó Duarte.

La victoria de José Boni-Mariana Boni (Fiat Duna) los dejó entre los tres primeros del campeonato.

Otro que gritó campeón fue Daniel Yendrika, quien logró la triple corona en la E1 pese a terminar en la tercera posición. El ganador de la última del año fue Adrián Sansaloni, quien alcanzó el subcampeonato.

“Es una alegría enorme, llegué muy golpeado, la quebradura de la muñeca me pasó factura y sentí el cansancio, pero tenía que llegar y solo me concentre en eso para poder terminar”, explicó.

Los ganadores

En la N7, el ya campeón José Gerula-Mario Domínguez (VW Gol) se llevó la carrera y segundo se ubicó Miguel Nieswida. Completó el podio Ricardo Pernigotti.

En el campeonato, primero quedó Gerula-Domínguez y los subcampeones son Yamil Pettersen y Diego Czjkowski.

En la N3, venía dominando Gabriel Bunine-Daniela Dietze (Ford Fiesta), pero se soltó un semieje a 500 metros del final y la victoria la heredó Sergio Zarza-Hugo Espinola (Ford Ka), que con el triunfo se consagró como subcampeón.

En la N2, el bicampeón Alejandro Répula-Jorge Kondratiuk (Renault Clío) se llevó la carrera. Segundo quedó Rubén Kroch-Javier Suárez (Ford Ka), que alcanzaron el subcampeonato.

En la E2, venció Sandro Kleiber, segundo fue Jordan Correa, y tercero llegó Guillermo De Olivera, que festejó su tercera corona.

En la E3, Andrés Genesini celebró su consagración con una victoria. Daniel De Olivera fue segundo y tercero terminó Seudónimo Tornado.

Así se cerró una nueva temporada para el rally Misionero y las autoridades de la AMPyNaR anunciaron que la próxima temporada comenzará el 30 y 31 de marzo y 1 de abril en la localidad de Apóstoles, sede de la primera fecha 2018.