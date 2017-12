Policía condenado por matar a un peatón volvió a protagonizar un accidente en Eldorado, pese a tener prohibido manejar

El agente de Policía Norberto Solís, condenado por haber atropellado y matado al peatón Claro Dávalos (61) en diciembre de 2014, no sólo volvió a manejar, sino que protagonizó otro accidente en Eldorado. Fue este sábado por la noche, sobre la avenida San Martín y Rivadavia, en el Kilómetro Tres, informaron fuentes policiales.

El accidente no dejó heridos de gravedad, pero sí sacó a la luz que el uniformado continúa al volante, pese a que tiene una inhabilitación de cinco años para hacerlo. El auto que conducía está afectado a la División Toxicomanía de la Unidad Regional Tres de la Policía. Trascendió se lo habría llevado sin autorización.

Dávalos, dueño de una estación de servicios de Eldorado, falleció 17 de diciembre del 2014, cerca de las 20, cuando intentaba trasponer la avenida San Martín. El policía, que conducía un Ford K, lo embistió.

En su declaración en el debate, Solís manifestó que a esa hora regresaba del trabajo y sintió un impacto en su automóvil, pero asegura que no vio a la víctima.

En marzo de este año, la jueza Correccional Mirta Saucedo de Bertolo Andino condenó a Solís a la pena de 2 años de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación para conducir todo tipo de vehículos, por hallarlo penalmente responsable del delito de “homicidio culposo”.