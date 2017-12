Corrientes: apuñaló a su ex pareja, huyó y lo encontraron muerto en el río

RELACIONADAS Gendarme retirado mató a tiros a su ex y luego se suicidó en Villa Bonita

Un hombre de 57 años fue el responsable de un grave caso de violencia de género en la ciudad de Goya, Corrientes. Resulta que ayer en la mañana, fue hasta la casa en la que su ex pareja prestaba servicios como empleada doméstica, discutió con ella y segundos después la apuñaló en el abdomen. Escapó corriendo mientras ella se desangraba y no volvieron a tener noticias de él sino hasta unas horas después, cuando encontraron su cuerpo flotando en las aguas del Paraná. La mujer, seguía grave en el hospital local.

Desde la Policía, indicaron que este grave hecho tuvo lugar cerca de las 10.15, en la entrada de un domicilio ubicado sobre la calle San Martín. Allí trabajaba como empleada doméstica, una mujer de apellido González, que sería la víctima de la dramática situación.

Esta mujer era la ex pareja del agresor, de apellido Toledo, quien llegó hasta el lugar, la comenzó a increpar y exigió que saliera. Casi en la vereda, ambos comenzaron a discutir y sin dejar pasar unos minutos más, Toledo sacó el arma blanca que tenía oculta entre sus ropas y le asestó a la mujer una certera puñalada en el abdomen.

La víctima cayó y comenzó a perder mucha sangre, pero el agresor no la ayudó. Al contrario, escapó corriendo mientras otras personas se acercaban a socorrer a la víctima. Esta, fue llevada de urgencia hasta el hospital Camilo Muniagurria donde fue intervenida quirúrgicamente y hasta el cierre de esta edición continuaba en estado reservado.

¿Arrepentido?

De Toledo se supo recién horas más tarde, que al parecer, instantes después de atacar a González, corrió hasta la orilla del Paraná y se arrojó a las aguas. Lo reportaron los oficiales de la Prefectura Naval Argentina que encontraron su cuerpo cerca del mediodía.

El hombre de 57 años habría tomado la drástica decisión a la raíz del intento de asesinato que acababa de cometer. Aunque todo esto está en manos de los investigadores.

El cadáver del agresor, fue llevado a la morgue del mismo centro de salud donde quedó internada su víctima. La autopsia habría determinado que el deceso se produjo a causa de una “asfixia por ahogamiento”, y segun trascendió no habría marcas de violencia en el cuerpo.

Fuente: diario El Libertador