Desde enero los celulares comprados fuera del país no funcionarán en Argentina

El delegado del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en Misiones, Pablo Velázquez, explicó que desde enero, los celulares comprados fuera del país deberán ser homologados por el ente regulador para poder ser utilizados en la Argentina. La medida afecta puntualmente a Misiones, donde, si bien no existen cifras oficiales, el uso de aparatos comprados en Paraguay es elevado.

Pablo Velázquez, delegado de Enacom en Misiones en Radio Libertad

El funcionario nacional, que desde el 10 de diciembre será concejal en Posadas, recordó que a principios de este año se había firmado un convenio entre la Enacom y la compañía GSM Internacional, una especie de “registro de las personas, es el código de identificación única mundial de cada aparato de telefonía celular que se fabrica en el mundo” para pasar a banda negativa todo aparato denunciado como robado y extraviado con el fin de evitar que fueran utilizados para cometer delitos. “A partir de esa firma en la Argentina se ha podido comenzar a cumplir con todos los celulares que han sido ingresados en listas negras porque han sido denunciados como robados o extraviados, a partir de ese convenio se ha permitido dejar a ese equipo inhabilitado, en banda negativa. Esa era la primera etapa, la segunda tiene que ver con una ley que hace mucho tienen los organismos reguladores pero como no existía esta posibilidad con los organismos internacionales no se podía inhabilitar los teléfonos que no fueron homologados para ser utilizados en Argentina. Todo el equipamiento de telecomunicaciones tiene un proceso de habilitación para cada empresa, ya sea para radio, televisión, telefonía móvil, radioaficionados, deben tener una homologación del organismo regulador, en este caso de la Enacom para poder funcionar en el país. A partir de esta segunda etapa todos los teléfonos que ingresen, que no estén homologados por el país van a quedar inhabilitados, no van a poder ser utilizados en el país. Eso pasa en Argentina a partir de ahora pero hace mucho ocurre en el mundo entero”, destacó Velázquez.

En ese sentido aclaró que siempre que un aparato ingrese al país y no sea declarado ante la Aduana no podrá ser utilizado. “Una vez que se lo declara ante la Aduana, se lo quita de la banda negativa. Las empresas informan de manera mensual los IMEI o números de teléfonos que son fabricados o que son ingresados al país de manera legal y esos son los que ingresan a la base de dato de habilitaciones. Todos los teléfonos que no están dentro de esa base de datos quedan automáticamente en banda negativa”, apuntó y puso como ejemplo lo aparatos comprados en Encarnación. “Si se trae de Paraguay, cuando paso la Aduana informo y declaro, le van a colocar el sellito de AFIP que es además el que nosotros debemos controlar siempre que compro un teléfono, aunque sea en algún lugar oficial. Una vez que se declare ante la AFIP el proceso es automático”, aclaró. Además aseguró que la medida será desde enero en adelante, sin carácter de retroactividad.