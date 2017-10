El posteo que fue un éxito tras el empate de Argentina tiene sello misionero

Vivió cuatro años en Misiones y todavía mantiene un fuerte lazo con la tierra colorada, ya que sus hijas viven en Garupá. Guille saltó a la fama luego del partido Argentina y Perú con un ingenioso posteo.

Luego del partido en La Bombonera el desencanto invadió a los futboleros tras el pálido empate que pone en riesgo la clasificación de la Selección al Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, pese a que las redes sociales estaban inundadas de reproches para con los jugadores y cuerpo técnico, no faltaron aquellas personas que “bancaron” el momento y otros que utilizaron su ingenio para desdramatizar la situación.

Uno de ellos fue Guille Bachillieri, un bahiense que se siente como un misionero más, luego del 0 a 0 hizo uso de su ingenio para postear en su cuenta de Facebook un mensaje que tendría un rebote impensado.

“Aquella noche me acosté a dormir y, cuando me desperté a la mañana siguiente, tenía decenas de mensajes y capturas de pantalla de todos lados. Incluso un montón de solicitudes de amistad de gente que no conozco. Empecé a ver mi cara y lo que había escrito en todos lados”, destacó ‘Bachi’.

Un GIF, comentarios en los principales medios de comunicación del país y réplicas de su mensaje textual por parte de personalidades conocidas como José Chatruc, son parte de la repercusión que tuvo la publicación que llegó también por Whatsapp a millones de personas.