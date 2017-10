Mía Astral: la astróloga más exitosa reveló las claves para triunfar en el amor

Revolucionó el mundo de la astrología con un lenguaje cercano y su visión cabalística, guiando a más de 600 mil seguidores en las redes sociales. La gurú de los astros brindó un manual paso a paso para atraer a las personas que están alineadas con los propios deseos.

Con un lenguaje cotidiano, una imagen fashionista, y un manejo activo en las redes sociales, Mía Pineda, la astróloga venezolana del momento, ilumina el camino de más de 600 seguidores con consejos basados en el mundo de los planetas.

Supo adaptar esta pasión a los tiempos que corren y recibe un centenar de consultas por día. Volcada a la cabalística actual y con un coaching ontológic,o presentó su nuevo libro “Relaciones”, en el que desarrolla el complejo mundo de las convivencia humana.

A través de sus páginas, ofrece una guía para trabajar internamente por el bienestar individual. Diálogo con Infobae desde Miami y, en un anticipo de lo que será su charla en el Teatro El Coliseo, Astral reveló algunas claves para triunfar en el campo de los vínculos amorosos, laborales y familiares, además de compartir algunas de las predicciones para 2018.

“La relaciones que tenemos con otros son espejos de cómo nos relacionamos con nosotros mismos”, este concepto resume la extensa red de vínculos que formamos a lo largo de nuestra vida, y que para Mía repetimos más de una vez.

“Nunca nos enseñaron a relacionarnos, y lo hacemos a diario. El campo de estudio lo escogemos nosotros, de madre a hijo de padre a hija, mejores amigos, hermanos, jefes”, resaltó Mía.

-¿Por qué eligió centrarse en las relaciones?

-Este libro es algo muy diferente a lo que venía trabajando. Lo visualicé de otra manera, una mezcla de amor con espiritualidad. Las experiencias más importantes se dan a partir de las relaciones que establecemos. En mi caso fue una ruptura y eso me cambió la visión.

Mía parte de un principio básico: “Atraemos los que somos”. Y lo explica de manera sencilla. “Tú te ves con en el otro, y creas relación con quien te identificas. Sólo es posible compartir si tienen algo en común. Es la llave para entrar a tu vida. Una vez que están adentro tocan otras cosas, lo rico, lo bueno, lo miedos”, dice la coach.

“Muchos no lo entienden porque sólo ven una lado de la moneda. ‘Cómo es que yo atraje una persona celosa si yo no lo soy?'”, detalla en su libro, por lo que lo responde sin vueltas “el celoso escoge personas que le dan lugar a sus escenas”.

Según este concepto, las parejas con las que entablamos un vínculo se parecen entre sí

El amor, el dinero y el trabajo son los tópicos más consultados por el público, por lo que decidió profundizar. Y sostiene que se ‘repiten patrones de conducta de manera inconsciente’, por lo que a veces hace que elijamos siempre la misma pareja.

Con sus talleres y workshops, trata de romper con el patrón de que las personas son de tal o cual forma por su signo astral, y busca que la persona haga un trabajo interno y de crecimiento que le permita mejorar y evolucionar.

-¿Cómo destrabar nuestras bloqueos amorosos?

-La clave es trabajar contigo mismo, pero las personas profesan otras cosas. La única manera es seguir en contacto con otras personas. Cuando terminan una relación dicen ‘necesito estar sola’. Hay que seguir entrando al ring. Entablando vínculos, los que ya existen con mamá, papá”.

Exponerte. Tienen que aprender a comer, alimentándose

-¿Y en las relaciones laborales también atraemos lo que somos?

-El jefe muchas veces ha tomado la figura de tu papá o mamá. Te controlan, te siguen. Esto sucede en estructuras verticales. El empleado adquiere una figura aniñada, pero muchas veces es una interpretación de la realidad y tú le has dado ese poder.

-¿Cuál es el ‘ideal’ de las relaciones?

-Una consciente, porque sabes estar en un relación o quieres estar con alguien que entiende su propósito, cada uno tiene el suyo. Lo importante es que estén claros. Cuando esto no sucede los patrones de manera inconscientes se leen, porque es tu patrón que enlaza con del otro.

Por eso, sostiene que es importante establecer los límites, a lo que ella llama ‘los negociables y no negociables’. “Eso que me molesta, con lo que no puedo ceder ni vivir, lo que permito y no permito. Un tema recurrente y ejemplificador es el de los hijos”.

Predicciones de octubre

Un mes de mucho movimiento, alineaciones para avanzar/resolver asuntos legales. “Y si no estás feliz con un contrato, pues hay días en los que la energía de liberación te lleva a negociar tu salida”, aseguró.

Clima astrológico para los últimos tres meses del año

Júpiter -el planeta de la expansión del crecimiento- está entrando en Escorpio el 10 de octubre para hacer la gran inversión. Éste es el signo del trabajo psicológico. Ahora se va a aplicar todo lo que se aprendió cuando júpiter salió de libra y nos enseña a relacionarnos con otros, a romper con los patrones y las situaciones típicas. “A partir de este mes enfócate en invertir en lo que es mejor para ti”, aclaró la astróloga. (Infobae)