“La política de Salud de Macri es la peor de la historia Argentina”, dijo la senadora Sandra Giménez

La senadora Nacional por Misiones, Sandra Giménez sostuvo que la política de salud de Macri y del ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus “es la más fracasada de la historia Argentina. Hoy el país no tiene medicamentos gratuitos, no solo cambiaron el modelo y definición, sino de entrega, porque los remedios no llegan, en todos los centros de salud primaria de la República Argentina, la salud está quebrada”, aseguró.

Sandra Giménez, Radio Libertad

Asimismo aseguró “ellos quieren una agencia que controle el ingreso de tecnología para saber decirle a los jueces de la Argentina que tratamiento le pueden dar a los ciudadanos argentinos, no le va a decir el médico de cabecera, el hospital el ministro de cada provincia, está agencia le dirá cuando uno recurre a buscar salud con justicia, le va decir por oficio sí le corresponde o no”.

En ese sentido consideró que “si no reaccionamos y no nos aferramos a los que nos pertenece, que es el derecho a la salud, y creemos en esos inventos programáticos que ellos plantean, pero que en definitiva lo que vienen haciendo es ajustar el sistema de salud para someter a la población a un sistema de salud precaria, no universal y gratuita de derechos como lo sostuvimos los argentinos hasta esta fecha. Este modelo viene a generar una salud concentrada, para unos pocos, que son ellos, y el resto no va a recibir un sistema de salud que le genera vida y de calidad”, reiteró.

Asimismo sostuvo que “como ciudadanos cuando elegimos debemos hacerlo convencidos de que es la mejor propuesta para el mejor destino común”.

Por otra parte se refirió a las reiteradas visitas de los funcionarios nacionales a la provincia y dijo que “eso es legítimo, eso está habilitado, eso habla del respeto que tenemos desde la Renovación en cuanto al hacer de la política, la política es buena para todos, ahora en responsabilidad de gestión de gobierno creo que es ineludible la acción, que no tiene que ver con lo político, sino del Estado Argentino resolviendo los problemas de los misioneros, de ahí esa venida sistemática desde estos dos años con la provincia los problemas de los misioneros no los han resuelto, y no lo han hecho en la definición clara y contundente de no haberlo querido resolver”.

En esa línea agregó que “una cosa es estar impedido y ahí aceptamos las circunstancias, pero cuando uno sabe que hay herramientas que están para otros provincias como Buenos Aires, cuando en la nuestra no hay nada, hay una desigualdad absoluta que tiene que estar orientada en cumplir con sus metas electorales, en donde a nosotros nos espera la postergación y la miseria como a hasta ahora”.

Giménez consideró que “venga quien venga, si no viene con acciones de Gobierno que modifiquen asimetrías con Paraguay, o que diga a los misioneros les voy a acompañar con el tema de Cataratas, esas son acciones concretas “, aseguró.

En cuanto a las próximas elecciones manifestó que “Misiones tiene que ver cuáles son nuestras prioridades como misioneros, defender nuestra identidad , nuestra provincia y territorio y eso se hace exclusivamente a partir de la responsabilidad de votar, que los misioneros respondan a Misiones y no un movimiento nacional que nos va a seguir sacando lo propio, que pudimos lograr como derechos e identificad propia”.