Multitudinario encuentro de dirigentes de Unión Popular en Iporá

La reunión se realizó este sábado en la mítica estancia y contó con la presencia del conductor del partido y actual embajador Argentino en España Ramón Puerta, su hijo y candidato a Diputado Nacional Pedro Puerta y candidatos y dirigentes de todo Misiones.



En la ocasión el exgobernador de Misiones resaltó el protagonismo de Unión Popular en estas elecciones: “En nuestras manos esta gran parte del futuro de Misiones, nuestro objetivo es consolidarnos como oposición, tenemos posibilidad de ser interpretes de un movimiento mayoritario” sentenció.

A su vez Puerta se refirió a la Unión del Peronismo desde Unión Popular: “Nadie ignora que el Peronismo es mayoría, lo que pasa es que estamos divididos en un montón de pedazos y eso es nuestro próximo objetivo, el empezar a unir”.



Por último y ante una multitud presente, el actual embajador Argentino en España agradeció a la dirigencia de toda la provincia: “Agradezco a todos los que hoy son candidatos, no es fácil ser protagonista de un espacio opositor, nuestro objetivo es terminar con la farsa de los pseudo opositores y controlar mucho más al gobierno de turno” sentenció.

Por su parte, el joven Pedro Puerta candidato a Diputado Nacional e impulsor del Proyecto Activar Misiones- brindó un vehemente discurso haciendo hincapié en su visión de futuro, y sus propuestas.

“No vengo a hablar de mi, si no de todo lo que podemos hacer todos nosotros por los jóvenes y por los que cuidan de los jóvenes”.

Además añadió: “No nos tiene que motivar el cargo si no que podemos cambiar las cosas, podemos activar la provincia de Misiones”.

“Voy a seguir caminando la provincia, para mí esto no termina el 22 de octubre” dijo el candidato visiblemente emocionado.