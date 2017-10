Video: Se marchó una luchadora, en mayo Stefanía Vier contaba su experiencia y agradecía lo vivido

El sábado 6 de mayo de este año se cumplían dos años de que, en palabras de la misma Stefi Vier, volvía a nacer. Tras pasar por muchos inconvenientes: la espera de un nuevo corazón, el rechazo del órgano después, meses de internación. En esa oportunidad la joven oriunda de Montecarlo visitaba los estudios de Misiones Online TV para hablar sobre “valorar la vida, dar y recibir amor”, así fue Stefy, así la recordaremos. (Video)

Antes de ese 6 de mayo de 2015, Stefi era noticia en los medios provinciales al menos semanalmente, es que era la misionera que estaba a la espera de un corazón, ese órgano era, nada más y nada menos, que su esperanza para vivir. Tras 101 días de espera, el corazón llegó.

Los rezos y pedidos de cientos de personas que ya seguían su tema, se hizo sentir. Pero todo no sería tan sencillo. Desde ese momento Stefi realmente comenzó a vivir otra vida. Primero la esperada noticia de que todo salió bien, luego el primer altibajo: es que el 16 de diciembre de 2015 debió ser intervenida por un problema intestinal. Otro de los contratiempos fue cuando los resultados de una biopsia mostraron un leve rechazo al órgano, por lo que en quince días debió realizarse otros estudios.

Medicación, cuidados extremos, viajes a Buenos Aires, días y días internada, todo fue parte de esa nueva vida que comenzaba a vivir la joven de Montecarlo.

En mayo, al celebrar los dos años del trasplante, la realidad es otra: Alegría, amor, felicidad y celebrar la vida.

Pese a todo lo que vivió, Stefi manifestaba siempre estar agradecida por lo que le tocó pasar. “Agradezco las experiencias y aprendizajes, donde aprendí a valorar lo que es mi vida. Es una semana muy movilizante para mí”, expresaba en mayo, conteniéndose para no quebrarse ante las cámaras de Misiones Online TV.

Consultada sobre cómo hizo para superar una experiencia fuerte como la que pasó manifestó que “lo fundamental para mi es la mente, donde hice un trabajo mental antes y pos trasplante. El trabajo fue con los profesionales, pero fundamentalmente la fe y el amor”, manifiestaba con seguridad y una dulzura natural que la caracterizó siempre.

Este año se instaló en la capital misionera y manifestaba estar devolviendo parte de lo que recibió. Brindaba charlas en diferentes lugares, las escuelas y encuentros. “Me gusta mucho trabajar con niños, me pasó también que muchos padres se acercan para saber cómo es el proceso”, contaba a Mol TV.

Para la joven no fue un mal momento todo lo que pasó “fue un aprendizaje que no viviría desde otra óptica, agradezco lo que me pasó”, decía demostrando que claramente fue y será un ejemplo de superación, de amor.

Este viernes se marchó, luchó hasta lo último y así la recordaremos, como un EJEMPLO de lucha y amor.

Hasta siempre Stefy!