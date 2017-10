Insólito: el rabino Bergman adelantó cuáles serán sus próximos disfraces

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, defendió su gestión luego de que el gobierno de Mauricio Macri le recortara atribuciones en el área de manejo del fuego y salió al cruce de la catarata de críticas que recibió por disfrazarse de planta y comprar dos televisores LED en Chile mientras que la industria local no para de expulsar trabajadores por la profundización de la recesión y la caída de ventas.

“No volvería a hacerlo” aseguró Bergman en una entrevista que brindó al diario Clarín, aunque su cambio de postura nada tiene que ver con el contenido de las críticas que recibió sino, precisamente, el evitar el debate. “No vale la pena una discusión y semejante nivel de desgaste para explicar algo que hice con total espontaneidad y naturalidad entendiendo que es legal y que no estaba haciendo nada que no pudiera hacer” dijo sin un ápice de autocrítica y disparó: “No estoy arrepentido”.

Sin embargo Bergman sorprendió al adelantar cuales serán los próximos disfraces con los que se mostrará en público. El ministro de Ambiente admitió que no tuvo en cuenta “la viralización de estas cosas” (el disfraz de hombre planta y la foto con los LED en Aeroparque) pero señaló que “es un recurso que ahora tengo que usar de manera inteligente. A veces cuando quiero salir a hablar de mi gestión no me presta atención nadie y con estas cosas genero impacto”.

Y siguió: “Por eso creo que cuando tenga que difundir un tema que tenga que ver con mi agenda no voy a tener problema en disfrazarme otra vez”.

En ese punto Bergman adelantó que se va a disfrazar de “hombre basura” para hablar de los basurales y de qué se hace con los residuos y de “Sirenito”, para que se hable del mar…