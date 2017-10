Corrientes elegirá gobernador este domingo en la primera elección luego de las PASO

La vecina provincia de Corrientes elegirá su próximo gobernador este domingo en lo que serán las primeras elecciones luego de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de agosto pasado. Dos fórmulas son las principales candidatas que se disputarán la gobernación: la de la alianza ECO- Cambiemos, del actual gobernador Ricardo Colombi, que postula a Gustavo Valdéz y Gustavo Canteros y la del frente Corrientes Podemos Más, que postula al ex medallista olímpico Carlos “Camau” Espínola y el humorista Eugenio “Nito” Artaza.

El presidente Mauricio Macri pidió apoyo para la fórmula oficial en su séptima visita al distrito. El primer mandatario pidió el voto “para que esto se acelere, se profundice” y acicateó la consigna: “Para que no te mientan más, para no convivir con las mafias, la droga, la corrupción”. En dos actos, en Concepción del Yaguareté Corá y Mercedes, cumplió con los rituales de campaña: habló de los “maravillosos correntinos”, presentó el programa Pueblos Auténticos, bailó chamamé, cruzó elogios y bromas con el gobernador Ricardo Colombi y buscó empujar al aspirante de Encuentro por Corrientes-Cambiemos a sucederlo, el también radical -y actual diputado nacional- Gustavo Valdés: “Espero seguir visitando la provincia con él”.

Fue el punto más alto del esfuerzo del Gobierno con el objetivo de conservar uno de los cinco distritos en manos propias y potenciar el clima favorable a Cambiemos para las legislativas nacionales del 22, e incluyó en las últimas semanas también las presencias de Marcos Peña y un puñado de ministros. El último fue Rogelio Frigerio (Interior) ayer, para participar de actos y entrega de ambulancias, en la jornada del cierre de campaña.

En tanto Espínola pidió a los correntinos tranquilidad y que “la relación con el Gobierno nacional va a ser muy buena”, contrapuso el candidato peronista Carlos Espínola (Corrientes Podemos Más), en su discurso de ayer en el Centro de Alto Rendimiento de Taekwondo. El ex regatista, ex intendente de la capital y actual senador armó la fórmula con el ex radical Nito Artaza, incorporó al massismo y otros partidos para mejorar sus posibilidades -en 2013 fue derrotado por Colombi- y apeló al desgaste de los tres períodos del actual gobernador desde 2001, interrumpidos por uno de su primo Arturo, y a los altos índices de pobreza e indigencia en la provincia.