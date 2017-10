Balero Torres se defendió de las críticas al IPLYC y pidió a los diputados opositores que “no sean hipócritas”

El presidente del instituto de lotería de Misiones habló de las críticas espetadas durante la sesión de ayer en la Cámara de Representantes por el diputado radical Gustavo González, en medio de la discusión por el Presupuesto 2018 que finalmente fue aprobado por unanimidad. “Sería bueno que se acerquen al pueblo, que vayan a nuestros programas sociales para que no los critiquen”, dijo el funcionario.

Durante la presentación del segundo Deporbono, realizada en la mañana de hoy, el presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLYC), Eduardo “Balero” Torres, aprovechó la ocasión para levantar el guante y responder a las críticas realizadas en la sesión de ayer en Cámara de Diputados acerca de que ese tipo de programas “no le corresponden” al instituto que preside.

“Sorprende que un diputado actúe de esta manera, porque uno pasa horas durante años en la Legislatura y después en la sesión salen con que se oculta información, que no están claras las cosas. Son malas personas, no tienen la capacidad de entender lo que un explica o no escuchan por soberbia”, comentó.

Además, precisó que todos los balances fueron debidamente mandados a la Cámara en su momento, por lo que no hay razones para hablar de posibles irregularidades: “Cuando dicen que hacemos actividades que no corresponden, en realidad dicen que ayudar a los clubes no corresponde, por lo que no podrían tener los recursos para poder desarrollar todas sus actividades”.

Y agregó: “Sería bueno que se acerquen al pueblo, que vayan a nuestros programas sociales para que no los critiquen. Que le digan a un abuelo o a un niño mbya que nunca pudo estar en un pelotero que estas cosas no corresponden. Que le digan a un carpintero al que le dimos los créditos para tener máquinas y pueda construir muebles de mejor calidad que no corresponde. Que no sean hipócritas de dar un gran discurso diciendo que están al lado de ellos para después salir a criticar este tipo de actividades”.

Por otro lado, Torres explicó que este tipo de programas son los que ponen en valor la existencia del IPLYC: “Creemos que estas son las cosas para que realmente el juego, que es una obligación de todos los Estados del mundo regularlo, cumpla una función”.

“Tienen que entender ellos, que en su mayoría son defensores de la actividad privada, lo que se llama responsabilidad social empresaria, que es lo que le corresponde a cualquier empresa. Ojalá todas hagan al menos el 10% de lo que hacemos nosotros, tendríamos una sociedad mucho mejor”, finalizó.

González había criticado este tipo de emprendimientos por parte del IPLYC y había pedido que se encargue de regular el juego en la provincia “y no de construir muebles o viviendas”. Además el oriundo de Eldorado fue muy duro al hablar de la torre que se construye en la Costanera de Posadas. “Es obseno `que se construyan departamentos de lujo cuando miles de familias misioneras tienen problemas para acceder a un techo digno”, había dicho el legislador.