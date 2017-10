OTC: “Tenemos las expectativas altas para realizar una buena temporada”

Así lo comentó Matías Lugones, asistente del técnico celeste Sebastián Torre, tras la gira entrerriana en la que se embarcó el equipo obereño de cara al debut en la Liga Argentina, que será el 21 de octubre ante Asociación Mitre de Tucumán.

Matías Lugones, Radio Libertad

OTC sigue con los preparativos de cara al arranque de la Liga Argentina. La semana pasada, el Celeste realizó una gira por Entre Ríos que lo llevó a enfrentar a diversas escuadras tanto de su categoría como de la Liga Federal. A pesar de no haber obtenido ninguna victoria, el balance de todos modos es positivo: “No íbamos en busca de resultados, sino de rivales de jerarquía que nos permitan ver dónde estamos parados. El tema resultados no fue positivo porque no pudimos cosechar victorias, pero se rescatan muchas cuestiones a mejorar y ver qué nos podían dar los jugadores”, explicó Matías Lugones, ayudante de Sebastián Torre.

Quien tuvo la posibilidad de vestir la camiseta celeste por primera vez fue Romond Jenkins, el primero en llegar de los dos extranjeros que tendrá OTC de cara a la temporada que se viene: “Jenkins llegó a Oberá el lunes, tuvimos un entrenamiento nocturno en el cual pudimos ver sus características. Muchas veces, cuando ves a un jugador por video, con los highlights y las estadísticas, después te llega un jugador totalmente distinto. Con él no fue así y en muchas cuestiones era lo que nosotros esperábamos. La gira la realizó con una fatiga pos viaje, entonces no lo pudimos ver en su totalidad. Lo que rescatamos es que es un jugador enérgico que se adapta a la filosofía del equipo, determinante en la zona pintada y muy atlético”.

Además adelantó que la llegada del otro extranjero, Lufile Abednego, “se demoró porque es nacido en África y estamos esperando que lo autoricen a viajar”, aunque está al caer: “Fue el primero que elegimos con el cuerpo técnico. Al igual que Jenkins, es un jugador enérgico que nos va a poder dar mucho en la zona pintada, con mucha talla física y altura. Son dos jugadores jóvenes con hambre de gloria, y eso es lo que buscábamos: jugadores que vengan acá, que se sacrifiquen en el entrenamiento y puedan ocupar un rol dentro del equipo, no que se sientan las figuras, sino que colaboren”.

Por otro lado, Lugones se refirió a una etapa preparativa que fue diferente debido a la rotación de sedes que sufrió OTC en varias ocasiones: “Fue una pretemporada atípica. Por ahí no nos permitió entrenar como hubiésemos querido la parte de fundamentos y de transferencia física a la cancha, pero tuvimos la mejor predisposición de la comisión para brindarnos lo que necesitamos, ya sea yendo a Alem a entrenar, en el complejo AEMO de Oberá y hacer presentaciones en Posadas y Eldorado, dos localidades que nos recibieron de la mejor manera”.

Finalmente, palpitó el debut en la Liga Argentina, que será el 21 de octubre ante Asociación Mitre de Tucumán en condición de local: “Es una incógnita saber dónde estamos parados. Los equipos se han armado muy bien y va a ser una temporada dura. Nosotros somos un equipo joven, con una buena mezcla de experiencia que nos pueden aportar Lucas Gornatti, Fernando Calvi y Leonardo Ruiz Díaz; y juventud, que te aportan Santiago Ludueña, Lisandro Gómez Quintero, Sergio Rupill o Mauricio Corzo. Son todos jugadores enérgicos que rompen el esquema de lo que es la Liga Argentina, eso para nosotros puede ser un plus en el torneo, que es largo. Nos sirve tener la experiencia, determinante al momento de enfrentar partidos claves; y la juventud, que te da energía para aguantar los resultados”.

Para la recta final de la pretemporada, en tanto, el cuerpo técnico celeste pretende cerrar “un par de amistosos más”, a la espera de “recuperar los jugadores lesionados y llegar en óptimas condiciones al arranque de la fecha”.