Mado: vecinos volvieron a cortar la ruta en reclamo del restablecimiento de energía eléctrica

Vecinos de la localidad de Mado volvieron a cortar la ruta 12 este jueves, en reclamo del suministro eléctrico que no poseen desde el domingo por la fuerte tormenta que se desató en la zona. En horas de la tardecita, los vecinos levantaron el corte cuando se presentó personal de Emsa en el lugar. El miércoles otro grupo de vecinos había tomado la misma medida.

Un grupo de vecinos autoconvocados que se hallaban este jueves por la tarde cortando la ruta nacional 12 a la altura del kilómetro 1571, por reclamo en la falta del suministro de energía eléctrica desde el día domingo, levantaron el corte pasadas las 17.30 horas.

La medida se levantó cuando se hizo presente personal de Emsa en el lugar, quienes manifestaron que se hallaban trabajando todo el día en la zona, y explicaron que en el transcurso de las próximas horas volvería el servicio o a más tardar mañana por la mañana.

En diálogo con Misiones On Line el jefe comunal Ever Vera, señaló que “el miércoles ya cortaron la ruta porque no teníamos servicios, y lo levantaron cuando volvió la luz al sector urbano, pero hay gente en la colonia que todavía no tiene luz y me mandaron mensajes adelantando que iban a salir a la ruta nuevamente porque no obtuvieron respuestas de otra manera”.

En referencia a si eran muchos los afectados por la falta de energía sostuvo, “son varias familias sí, de barrios importantes de la colonia que se encuentran sin luz todavía”.

Y finalizó “pero ahora Emsa dijo que iba a tratar de solucionar todo a más tardar para mañana a la mañana, así es que ojalá que se logre esto, para que todos podamos estar tranquilos con los servicios en regla”.