La sentencia al camionero por el megacargamento de marihuana recién se conocerá el 13 de octubre

Recién el 13 de octubre se escucharán los alegatos y se dictará sentencia en el caso del camionero detenido hace dos años en San Ignacio con un megacargamento de marihuana: 6.600 kilos disimulados entre carbón vegetal.

José Daniel Da Silva está acusado del delito de “transporte de estupefacientes”. Su situación es complicada, porque lo atraparon in fraganti. Y su versión de que no sabía lo que llevaba se mostró endeble ante el relato de los demás testigos.

El camionero fue detenido luego de que lo interceptaran a un costado de la ruta nacional 12, en las afueras de San Ignacio, con más de seis toneladas y media de marihuana dentro de un Mercedes-Benz 1114.

La semana pasada se completaron las testimoniales con la declaración de dos gendarmes ante el Tribunal Federal, compuesto por los camaristas Norma Lampugnani, Manuel Alberto Jesús Moreira y Mario Hachiro Doi.

El suboficial principal Ramón José Portel y el cabo primero Mario Marotte se acercaron al camión para ayudar porque lo vieron parado al lado de la carretera y pensaron que se había averiado. Pero el olfato se les activó rápidamente al notar nerviosismo en el chofer. No erraron. Dentro del rodado había uno de los cargamentos más grandes incautados en Misiones.

El viernes que viene alegarán la Fiscalía y la defensa y se conocerá el veredicto.