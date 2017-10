La izquierda propuso una mediación entre Madrid y Barcelona, pero Rajoy la rechaza

Los líderes de la izquierda española y catalana habían planteado un plan para encontrar un “mediador” frenar la escalada del conflicto de secesión de Cataluña, pero poco después Madrid rechazó la iniciativa.

Los líderes de la izquierda española y catalana propusieron hoy un plan para encontrar un “mediador” que cuente con la confianza tanto del jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, como del presidente catalán, Carles Puigdemont, para recuperar el “diálogo” y frenar la escalada del conflicto de secesión de Cataluña, pero poco después Madrid rechazó la iniciativa. Rajoy conversó por teléfono con el líder del partido Podemos, Pablo Iglesias, y le agradeció sus esfuerzos para intentar mediar en la crisis política con Cataluña, pero le ha dejado claro que lo que espera ahora de Puigdemont es que “renuncie” a sus aspiraciones independentistas, algo que el dirigente catalán ya dijo en el paso que es “innegociable”.

Fuentes del gobierno español le dijeron a los diario El País y El Mundo que, además de rechazar una mediación inmediata, Rajoy le contestó a Iglesias que no está dispuesto a negociar con dirigentes que plantean “un chantaje tan brutal” al Estado, una expresión que hizo acordar al discurso extremadamente duro que dio ayer el rey Felipe VI ante la nación. Horas antes, Iglesias había despertado una esperanza entre millones de españoles que esperan evitar nuevas escenas de violencia en Cataluña, después de la cruenta represión del domingo pasado, durante el referéndum independentista, que dejó casi 900 heridos.

“He transmitido personalmente esta propuesta al President de la Generalitat (gobierno catalán) y al presidente del gobierno español. He hablado con el señor Puigdemont y el señor Rajoy y no me han dicho que “no” a esta propuesta”, dijo el líder de Unidos Podemos, en conferencia de prensa en el Congreso de los Diputados de Madrid. El presidente catalán tiene previsto hacer una declaración institucional esta noche a las 21 hora local (16 hora de Argentina), en la que hará un comentario sobre esta oferta, confiaron a Télam fuentes de En Comùn Podem.