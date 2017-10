Intentó huir con su hijo luego de agredir a su ex pareja en Posadas

RELACIONADAS Luego de una persecución por la avenida Mitre de Posadas atraparon a un hombre que había golpeado a su mujer

Otro violento entre rejas en Posadas.

El joven de 23 años intentó huir con su hijo de 4 años luego de agredir a su ex pareja, pero lo atraparon en un operativo en conjunto de la Comisaria 13ra y Comando Oeste.

El hecho de violencia se registró hoy cerca de las 13, en un domicilio de la chacra 252 ubicado sobre la avenida Bustamante casi Vivanco.

Tras un llamado al sistema 911, se tomó conocimiento de un hecho de violencia denunciado por una mujer de 31, quien manifestó haber sido agredida por su ex pareja quien se presentó en su domicilio y se llevó a la fuerza a su hijo de 4 años.

Rápidamente con los datos aportados por la víctima se armó un operativo en conjunto de búsqueda y detención, que dio resultado positivo. Sobre la avenida Andresito casi Vivanco los uniformados detuvieron a Gustavo v. (23) y pusieron en resguardo al menor que se encontraba en compañía del joven.

La mujer fue trasladada al Hospital Madariaga donde fue examinada por el medico presentando múltiples escoriaciones, siendo asistida posteriormente por personal del gabinete interdisciplinario de la policía.

Conforme dispuso la Justicia el agresor quedó detenido en sede policial y el Juzgado de Violencia Familiar tonó intervención en el caso.

En Garupá, un hombre ebrio amenazó a su esposa, golpeó a sus hijas y fue detenido

El violentó episodio vivieron en la tarde de ayer miércoles una mujer de 32 años y su hijas de 5 y 7 años, en el barrio Los Potrillos, cuando Gustavo C. (29) en estado de ebriedad amenazó de muerte a la madre y golpeó con un cinto a sus dos hijas.

Efectivos de la comisaría seccional 5ta y el Comando X detuvieron al hombre de 29 años quien quedó alojado en sede policial a disposición de la Justicia.

Las niñas fueron examinadas por el médico policial y junto a su madre asistidas por el gabinete interdisciplinario de la Policía.