Falta de información sobre números y recorridos más la poca frecuencia en algunas zonas: son las quejas de los usuarios por la Estación de Transferencia Quaranta

Tras un relevamiento por la nueva estación Integral Quaranta y los barrios aledaños como Itaembé Miní, Mini City, Belén, Autódromo y Centenario entre otros, la gente se expresó al respecto. Entre las quejas de los que están en contra del nuevo lugar, están la poca información que han dado respecto a las líneas con números nuevos, a cuáles reemplazan y los recorridos. También que hay poca frecuencia en algunas zonas. También hay gente que opina a favor y que se agilizan los traslados de algunos lugares al centro o viceversa.

Todavía está la incertidumbre en la gente que a pocos días de gozar de una nueva estación de Transferencia que se suma a la del Campus, las opiniones son dispares aunque más negativas que positivas.

Los usuarios entre otras cosas, argumentan que el cambio fue muy abrupto y que la información con los nuevos recorridos, los números de los micros y recorridos que harán, no fueron dados de manera certera.

Aparecen números en los transportes que antes no había y no tienen una señalización de recorrido, al menos así lo entiende la gente. Una cuestión es no saber qué línea tomar para ir al centro o alrededores una vez que se desemboca en la estación.

A esta cuestión se le suma el reclamo por la falta de frecuencia o al menos la prometida (cada 20 minutos) para algunas líneas y lugares específicos. Pero no todas son quejas. Hay gente que considera el lugar como necesario ya que ahora une barrios y lugares pagando un solo pasaje y que antes debía tomar dos colectivos distintos.

También aducen que la gran opción de líneas que hay e incluso los colectivos que van directo al centro es una de las herramientas necesarias para el lugar. En los alrededores, en barrios como Itaembé Miní, Mini City, Prosol, Autódromo, Bicentenario, Belén entre otros, la gente muestra molestias por la falta de frecuencia en algunos horarios pero en esas zonas también son dispares las opiniones. Falta de costumbre y que todo fue repentino, es lo más escuchado pero lo que más puede molestar, sobre todo en la gente mayor, es que ya no ven a los viejos y clásicos colectivos que solían frecuentar y ahora ante la llegada de uno, primero tienen que preguntar por dónde y a donde van específicamente antes de subir.

En la terminal hay personal disperso por todo el lugar para brindar información a los usuarios si hay alguna duda o directamente no saben que línea tomar. Carteles con los números y lugares que hacen también y un mapa que explica todos los nuevos recorridos y líneas pero la gente en muchas ocasiones prefiere preguntar.