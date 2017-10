Estudiantina 2017: desde la EPET 1 aseguraron que lograron impactar con sus trajes y el que objetivo es difundir un mensaje de paz

Nicolás Rodríguez, director de la Banda de Música de la “Industrial” se refirió a la controversia que generaron el fin de semana pasado en la Estudiantina 2017 con túnicas blancas y capuchones, con a alegoría “La Hermandad de los Nazarenos”. Si bien en un primer momento la indumentaria de los chicos se asocia al Ku Klux Klan, reconocieron que lograron el impacto que buscaban para difundir un mensaje de paz, resaltando que pese a que vivimos en una sociedad egoísta, no dejan de lado la esperanza, como los valores de equidad, justicia y solidaridad.

Nicolás Rodríguez, Nicolás Gral, José Luis Vázquez en Canal 12.

El alumno explicó que el tema elegido para este año ha sido inspirado en Los Nazarenos, los hermanos de una cofradía que hacen la estación de penitencia en la Semana Santa española con la indumentaria que figura en el libro de reglas de la hermandad.​ El nombre de “nazareno” se origina en el gentilicio del pueblo de Galilea donde Jesús pasó la mayor parte de su vida.

Ya desde el siglo XVI había cortejos de cofrades que desfilaban acompañando a los pasos. Estos portaban insignias similares a las actuales: estandartes, guiones y banderolas. En la cintura pueden llevar un cíngulo o una faja de esparto. Al principio llevaban cirios de cera o antorchas para iluminar el camino.5​ Tras la iluminación urbana en a partir del siglo XIX esto se ha mantenido por costumbre en algunas cofradías.

Por su parte Nicoláz Gral indicó que hacen referencia a la penitencia en una sociedad cruel, egoísta y donde el individualismo se ve marcado por la corrupción.

En el argumento señalan que “racismo, odio, avaricia, rechazo y ambición son algunas de las bases de la sociedad de la que hoy somos parte. Todo se cae a pedazos, se descompone y se contamina mientras cegados por la desidia nos dirigimos sin retorno hacia inmensurable a atrocidades. Valores esenciales como la solidaridad, el respeto, la fraternidad y el amor han quedado sepultados bajo cimientos de esta jungla materialista gobernada por ideales oscuros, seres irracionales, estandartes de la deshumanización… Desalentador es el panorama pero no todo está perdido. NO RENUNCIAREMOS A NUESTRAS ESPERANZAS; el universo entero depende de nosotros. El eterno resplandor de equidad, la justicia y los valores humanitarios nos impulsa a luchar por nuestros ideales. Entendemos que el camino es individual, no obstante llamamos a la voluntad de toda la especie a dejar de negarnos el uno al otro”

Por su parte el profesor José Luis Vázquez, indicó que los alumnos buscan siempre argumentos que hagan reflexionar a la sociedad y que en ese marco analizaron la idea que luego desarrollaron para esta Estudiantina. “Sabíamos que íbamos a traer controversia, y la idea es movilizar a las personas. Ahora mucha gente conoce la Hermandad de los Nazarenos. Fue como un llamado de atención y nos gustó”, dijo. Y agregó que personalmente tampoco conocía de la cofradía y que gracias a los chicos aprendió algo nuevo.

El detalle de la alegoría: La Hermandad de los Nazarenos – EPET 1 Estudiantina 2017

NUESTRO TRAJE: PENITENTES

LA HERMANDAD DE LOS NAZARENOS es una congregación creada por piadosos vecinos luego de que el mundo sufriera grandes catástrofes como la gran hambruna y la peste negra; por aquellos tiempos los Nazarenos alentaban la idea de que la penitencia y la solidaridad eran las únicas vías hacia la salvación de la humanidad. Con el tiempo esta hermandad comenzó a participar en los desfiles de la semana santa en España donde forma parte de la procesión de penitencia de acuerdo a sus reglas fundacionales. BASÁNDONOS EN ELLOS HOY NOS PODRÁN OBSERVAR LUCIENDO SUS TRAJES ALUDIENDO A LA PENITENCIA A LA CUAL LA HUMANIDAD DEBERÍA AFERRARSE.

Para la cultura americana en general y la desdicha del desconocimiento; el traje de la hermandad de los Nazarenos guarda similitud con los usados por un grupo de extrema derecha estadounidense creado muchos años después que la histórica cofradía de los Nazarenos. Este grupo antisemita que promueve la xenofobia y el racismo NO GUARDA RELACIÓN ALGUNA, BAJO NINGÚN ASPECTO O IDEALES CON LOS NUESTROS Y LOS NAZARENOS. El origen de la prenda con la cual nos presentamos data de los tiempos de la inquisición española y no tiene ninguna relación con las organizaciones norteamericanas previamente mencionadas.

El color blanco de la túnica simboliza la pureza espiritual y del corazón mientras que el capirote (Cono de la capucha) refiere al surgimiento de la penitencia hacia los cielos para que esta sea común a todos los hombres del planeta.

CRUZ DE OCHO PUNTAS

En nuestros pechos reluce la cruz de ocho puntas las cuales representan las ocho bienaventuranzas con las que cada hombre y mujer del mundo debería contar: La primera refiere a la necesidad de vivir con sencillez y sin malicia; la segunda, el vivir en la verdad; la tercera, vivir en la humildad; la cuarta, amar la justicia; la quinta, ser misericordioso y solidario; la sexta, ser limpio y sincero de corazón y de pensamiento; la séptima, soportar los prejuicios y las persecuciones; la octava, refiere a la satisfacción espiritual.

INDUSTRIAL 2017

“LA HERMANDAD DE LOS NAZARENOS”

CUERPO DE BAILE: 57 INTEGRANTES

BANDA DE MÚSICA: 235 INTEGRANTES

CARROZA INGENIOSA