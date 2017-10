Elecciones municipales 2017: escuchar y proponer, con los vecinos

A diario los candidatos al Concejo Deliberante de Paradigma Ciudadano caminan los barrios de Posadas, para escuchar y proponer. Porque quién mejor que ellos para saber qué pasa, qué se necesita.

Y entonces aparecen las propuestas y se enriquecen. ¿Cuál es la Hoja de Ruta?: El Plan Estratégico 2022 realizado por muchos actores y vecinos. Una laboriosa iniciativa que “pensamos respetar y fortalecer entre todos”, dicen los candidatos titulares y suplentes. “Porque acá no hay diferencias, somos todos uno. El compromiso del titular es el del suplente. Y el compromiso del suplente es del titular”.

Prioridades

1) Queremos fortalecer los Foros de Seguridad, organizar los barrios y chacras. En la ciudad hay muy buenas experiencias. Además hoy, mediante la tecnología, de manera sencilla se puede avanzar mucho y sabemos cómo hacerlo.

Incluso, los Foros de Seguridad, no solamente pueden prevenir acciones des rateros o ladrones, sino también un vecindario sin violencia familiar, sin agresiones a mujeres, niños, ancianos.

2) También debemos trabajar con el Código de Convivencia Municipal (CCM). Así como el Código de Nocturnidad ordenó bastante la noche posadeña, creemos que trabajando en un código de convivencia podemos mejorar mucho el día a día del vecino. Claro que hay derechos pero también hay obligaciones, deberes y responsabilidades. Por eso vamos generar las herramientas desde el legislativo municipal para multar a quienes no sean responsables. Incluso hablamos de cómo tratar la basura, a qué horario sacarlas de nuestras casas. Porque queremos una Posadas cada día más limpia..

3) Esto es muy importante. Vamos a crear el programa “El guardián de mi jardín”. Este programa mejorará nuestra conciencia en el tratamiento de los espacios verdes, en cuanto a cómo mantener un espacio saludable y limpio, cuándo se hace una poda de árboles. Dónde se hace y qué hacer con lo que se cortó. La hojarasca permite que aniden los mosquitos del Dengue. Y combatir el Dengue es una prioridad.

4) Queremos ser mayoría en el Concejo Deliberante así ayudamos a la construcción de Posadas Industrial y generadora de trabajo, en el trabajo mancomunado entre los actores públicos y privados.

5) Cooperativa de Luz Municipal

Una de las demandas que escuchamos de los vecinos de Posadas es el tema del alumbrado. Vemos con seriedad la posibilidad de generar y construir una Cooperativa de Luz Municipal. Organizada por los actores sociales de la ciudad. Podría atender estas demandas y alivianar a nuestra empresa provincial de energía. Oberá tiene su cooperativa. Eldorado también. Posadas puede tener la suya e ir solucionando nuestros problemas.

No nos olvidamos de la puesta en valor de Posadas como ciudad Universitaria y de eventos artísticos, culturales. También en estos espacios tenemos nuestros gestores y conocedores del área. Paradigma Ciudadano no se armó para estas elecciones. Es un equipo de trabajo interdisciplinario que desde el Concejo Deliberante va a redoblar esfuerzos. No es un candidato. Somos todos.

Candidatos

Porque entre todos hacemos la ciudad, concuerdan Norma Sawicz, primer candidata a concejal; Manuel Bilinski, quien le sigue en la Lista 901 Letra A; Ana Glinka, en el tercer lugar. Y así, todos: Juan Carlos idzi, Olga Beatriz Giménez, Fernando Javeir Olivetti, Raúl Horacio Medina.

Y los suplentes: Vicenta “Eva” Christin; Jorge Joaquin Regueiro; Nicolás Matías Pintos; María “Tati” Rodríguez; Griselda Alejandra Leites; Marcelo Juan M. Estigarribia; Ramona “Negri” Márquez.