El problema del transporte de colectivos en Posadas y la situación del tránsito, debatieron candidatos a concejales

Los candidatos a concejales por la ciudad de Posadas, Emilce Zapponi del sublema Creer que se puede de Podemos, Alejandro Velázquez, actual presidente del Concejo Deliberante que se postula para la re elección por el sublema Avancemos Juntos de Avancemos y Diego Tiscornia del sublema Acción Ciudadana del Partido Justicialista en la Renovación, debatieron en los estudios de Misiones OnLine TV sobre la problemática de la ciudad y sus propuestas para resolverlas.

Alejandro Velázquez

Para Alejandro Velázquez el tránsito en la ciudad ha crecido considerablemente, “tenemos problema en las grande arterias que tiene la ciudad hacia el microcentro, sobre todo en las horas pico donde se produce el mayor tránsito. El transito es un complemento de un montón de factores, entre esos los semáforos que deben estar sincronizados, los baches que tenemos dentro de la ciudad, la mayoría de las avenidas de la ciudad están deterioradas, aunque ahora están haciendo los bacheos por parte de Vialidad provincial. Tenemos que empezar a planificar una ciudad sincronizada, planificar el problema de los horarios pico, tenemos que profundizar la descentralización, no soy partidario de que haya que centralizar todo en el centro de la ciudad, tenemos que pensar un desarrollo social urbanístico, por que no pensar un ministerio en Itaembe Miní, un ministerio en Miguel Lanús, un ministerio en Villa Cabello, ¿porque tenemos que estar todos dentro del microcentro?”.

Sobre la problemática del transporte público de pasajeros, Velásquez reclamó que, “el trasporte publico vuelva al Concejo Deliberante, en el 2014 se modifico el artículo 91 de la Carta Orgánica Municipal y es necesario que esa potestad que se derivó al Ejecutivo vuelva al Concejo Deliberante que nunca debió haber perdido esa potestad de poder dirigir las líneas, los recorridos, los horarios, las concesiones, las tarifas, algo que hoy el Concejo Deliberante no tiene ningún tipo de autoridad, ni siquiera para opinar sobre las línea de colectivos, esto es lo que queremos corregir”.

Velásquez propone como su iniciativa más importante para el desarrollo urbano la creación de un polo recreativo y cultural, “no podemos seguir utilizando espacios que no fueron creados para tal fin como la Costanera para la Estudiantina que debe ser un evento cultural con un espacio propio, con las comodidades para fortalecer le turismo y en ese polo recreativo y cultural se puedan realizar la Estudiantina, los carnavales, grandes eventos, recitales, daría la posibilidad de urbanizar otros sectores de Posadas, para su desarrollo estábamos analizando una zona como Itaembe Mini”.

Emilce Zapponi

Desde la perspectiva de Emilce Zapponi en el crecimiento del tránsito, “no se ha dado prioridad y fortalecimiento al transporte publico, en las grandes ciudades del mundo se ha dado prioridad al transporte publico, vemos todos los días que se traslada una sola persona en un solo auto me parece que tenemos que hacer un cambio de paradigma al respecto”.

También planteó la sincronización de los semáforos y pensar en la onda verde, en el ordenamiento del tránsito y sobre todo en una devolución a los vecinos que son buenos contribuyentes respecto a las tasas y no cobrar el estacionamiento, “porque no pensar en una consideración para ese vecino que tiene las tasas al día que no tenga que pagar por eso y darle prioridad al transporte publico de pasajeros. Hoy en los corredores, en las horas pico no se puede transitar porque tenés las salidas de los colegios, los que van a los organismo públicos y la persona que viene en el colectivo tiene que esperar hasta quince minutos en el semáforo porque el colectivo no puede avanzar”.

Emilce Zapponi comentó su experiencia personal como usuaria del sistema integrado de trasporte enfatizando en la falta de información al usuario, “me toco subir al colectivo y encontrarme con personas de edad adulta que no sabían que colectivo tomar, no entendía como era el sistema, entonces más allá de la facultad que tiene delegada el Ejecutivo es responsabilidad de todos los funcionarios públicos informar a los ciudadanos respecto a las líneas de colectivos, estamos hablando del transporte publico. Hoy esta fallando tanto el Ejecutivo municipal como el Concejo Deliberante en la falta de información al ciudadano, al contribuyente porque hoy el ciudadano de posadas se encuentra prisionero a las decisiones que tomen las empresa del transporte”.

Para Zapponi la ciudad ha crecido de forma desmesurada con falta de planificación y de ahí las consecuencias que se padecen hoy con el tránsito y el transporte, “teneos que ver la forma de organizar los asentamientos que hoy tenemos y trabajar con ellos en la búsqueda de encontrar un consenso para la planificación, la mayoría no cuenta hoy con cloacas, un buen servicio eléctrico ni con agua. Se ha pensado en una ciudad universitaria, un polo industrial y no se ha urbanizado chacras completas que no cuentan con los servicios básicos, tenemos que avanza en urbanizar estos espacios y trabajar en forma colaborativa con los vecinos que saben lo que quieren y lo que necesitan”.

Diego Tiscornia

“El verdadero cambio se va a dar en la medida que los candidatos respeten las propuestas que realizan a los ciudadanos”, sostuvo Diego Tiscornia respecto al transito, destacando que, “los peronistas creemos que las políticas de estado deben respetar los planes de gestión, en el caso de Posadas el Plan Estratégico 2022 trazado para la ciudad que tenia como punto de desarrollo las avenidas de sentido único que contribuyen a la fluidez del tránsito, incorporando como una medida de seguridad las motosendas y las boicisendas. Pensamos que todos los hombres son buenos pero son más buenos si se los controla, de manera que el control debe estar mucho más presenta de parte del municipio pero con carácter preventivo antes que buscar la sanción”.

En la temática del transporte de pasajeros, para Tiscornia, “los controles no son solamente para los funcionarios públicos sino también para las empresa privadas, trabajar en conjunto con la provincia para dotar al municipio, trabajar en conjunto para profundizar ese control y que las sanciones se cumplan. Hoy es todo un desafío encontrar inspectores de transporte que controlen a las empresas”.

“Concebimos ideológicamente que un individuo no se realiza en una comunidad que no se realiza –precisó Tiscornia-, por eso tenemos que pensar en un desarrollo integral de posadas es un gran desafío que nos tiene que encontrar juntos a los 14 concejales peleando ante la Nación para que Posadas llegue a la cobertura total de agua y cloacas, pensando en una urbanización que favorezca a los más humildes, que nos encuentre a toda la dirigencia apostando por políticas de estado que favorezcan el desarrollo habitacional de Posadas, pensamos una ciudad grande, una ciudad que se pueda transitar con fluidez”.

En los referido a la matriz laboral que piensan para la capital provincial, los tres candidatos pusieron al trabajo como una de las necesidades a resolver, desde distintas perspectivas, como la industrialización y el turismo para Velázquez y Tiscornia como fortalecer el comercio de barrio para Zapponi, como la primera generación de empleo