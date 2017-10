Bullrich dijo tener “una idea de lo que pudo haber pasado” con Santiago Maldonado

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que tiene una “idea de lo que pudo haber pasado” con Santiago Maldonado, aunque aclaró que “no es una hipótesis fundada”.

“Prefiero que la Justicia trabaje sin declaraciones” de funcionarios del Gobierno nacional, dijo al tiempo que reiteró que “todas las hipótesis están abiertas”.

“Siempre dije lo mismo. Siempre dije que hay una investigación, que vamos a ayudar, que siempre nos quisimos acercar a la familia y nos fue difícil y que están todas las hipótesis abiertas. Ahora prefiero que la Justicia trabaje sin declaraciones nuestras”, señaló en declaraciones a FM Latina.

La titular de la cartera de Seguridad insistió en su postura y señaló: “No vamos a discutir, porque no es una cuestión de discusión, sino de acción. Estamos para ayudar a la Justicia”.

La ministra reivindicó sus dichos de hace casi dos meses en su exposición sobre el caso Maldonado ante el Senado, cuando subrayó que no tiraría “un gendarme por la ventana”, al afirmar hoy que “las fuerzas de seguridad han sido durante mucho tiempo una variable de ajuste de la política” porque, ante un problema, se echaba “a 20 policías, sin saber si eran culpables o no”.

“Lo primero que uno tiene que hacer es ser justo. Si uno no sabe si (un efectivo de las fuerzas de seguridad) lo hizo o no, no lo paga hasta que la Justicia lo diga. Las fuerzas de seguridad siempre sintieron que, la hicieran o no, la pagaban igual”, completó.

Por último, Bullrich confió en que “se va a saber” qué pasó con el artesano desaparecido desde el primero de agosto.

“Se está trabajando con mucha seriedad, hemos puesto todo. Nuestro Gobierno siempre trabajó con la verdad”, concluyó.