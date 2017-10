Absolvieron al cuidacoches acusado de haber violado a un nene de 12 años en Iguazú

El Tribunal Penal de Eldorado absolvió a un cuidacoches de 28 años acusado de haber violado a un nene de 12 en Puerto Iguazú, en 2015.

La decisión de camaristas Lyda Gallardo, María Teresa Ramos y subrogante Eduardo Javier Jourdan se conoció este miércoles luego de que el propio fiscal Federico Rodríguez desistió de acusar a Andrés Enrique, alias “Buche”, por lo que solicitó la absolución. La defensa se plegó a la solicitud.

Tanto Buche como el nene se dedicaban a cuidar coches en la zona céntrica de la Ciudad de las Cataratas conocida como “Siete Esquinas”.

El 25 de abril de 2015, entre las 19 y las 22, supuestamente Buche habría llevado bajo amenazas al nene hasta un edificio abandonado, ubicado en San Martín y Misiones. Allí, primero lo habría manoseado y luego accedido carnalmente, de acuerdo con la denuncia.

Un examen médico corroboró las lesiones en el chico. Pero en el juicio no quedó acreditado que el sospechoso haya sido el autor. Es más ningún testigo lo incriminó.

En la primera audiencia del debate declaró otro cuidacoches. No aportó mucho. Sólo que el día del hecho estuvo en Siete Esquinas y que vio a Andrés, pero que éste se retiró con el argumento que iba a su casa.

El martes comparecieron más testigos. Una abogada y una psicóloga del Hogar de Día de Iguazú coincidieron en que el nene, que asistía a esa institución, se desdijo de las acusaciones contra el cuidacoches. Y la segunda incluso indicó que tiempo después de la denuncia, cuando el acusado ya había sido excarcelado, volvió a verlos juntos.

Un amigo del acusado, que también conocía al chico, también desestimó la acusación contra Buche.

Sin pruebas de peso en contra del sospechoso, la Fiscalía no tuvo otra opción más que la de pedir la absolución tras su alegato.

Está claro que alguien abusó del niño, pero contra Buche no hubo pruebas.