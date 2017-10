Stefy Vier pasó estable la noche y esperan que aparezca una cama para poder trasladarla al Favaloro

El ministro de Salud Pública de Misiones, Walter Villalba, reveló que Stefy Vier, la misionera que recibió un trasplante de corazón en 2015 y que sufrió una descompensación por un aparente rechazo de su cuerpo del órgano, pasó estable la noche en el Hospital Escuela Ramón Madariaga, en Posadas. El funcionario se mostró optimista de poder conseguir una cama en las próximas horas para trasladarla y aseguró que lo ideal sería llevarla al Instituto Favaloro, donde la mujer de 24 años recibió el trasplante.

Walter Villalba, ministro de Salud Pública de Misiones en Radio República

“Estuvimos hablando con los jefes de la unidad coronaria y estaba justamente haciendo el pase de sala atento a que queríamos tener la comunicación oficial de su evolución. Aparentemente Stefy, dentro de lo crítico y delicado de su estado, pasó estable la noche”, aseguró Villalba en una entrevista con Radio República.

Villalba dijo que a pesar de esa estabilidad, la paciente necesitaría ventilación inminente y esto va depender de la posibilidad que tengamos de conseguir la cama en el transcurso de las próximas horas. “Vamos a intentar no ventilarla, esto es no conectarla a un respirador y si esto no fuera factible tendremos que ventilarla porque el cuadro se shock cuadrogénico es realmente importante”, agregó.

El ministro reconoció además que la dificultad radica en que no se consigue una cama para internarla. “De todos modos ya hemos iniciado una terapia anti rechazo con medicamentos que normalmente no se utilizan en lugares donde no se realizan trasplantes cardiovasculares, así que estamos siendo supervisados por la gente del Favaloro y del Incucai para tratar de frenar el rechazo que el cuerpo hace a un órgano extraño”, indicó y admitió que llevarla a Corrientes es una alternativa. “No es la mejor opción por el hecho de que no se haya realizado ahí el trasplante. Lo ideal sería que ella vaya donde habitualmente es atendida”, insistió.