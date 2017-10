Secuestro del comerciante chino: fracasó el intento de uno de los acusados de que declaren nula la reconstrucción del hecho

Secuestro del comerciante chino en Posadas: fracasó el intento de uno de los acusados de que declaren nula la reconstrucción del hecho.

El defensor oficial Ricardo Forés, en su calidad de defensor de Alexis Puchalski, promovió la nulidad del acta de inspección y reconstrucción practicados por la Fiscalía Federal de Instrucción de Posadas y de los demás actos procesales que son consecuencia del mismo.

Fundó su nulidad en la falta de juramento de los intervinientes, Daniel o Weihan Wu –presunta víctima en estos actuados-, y de la ciudadana Ángela Gip Chung, en su calidad de traductora, así como la falta de su firma en el documento. También refirió que las defensas no fueron notificadas del acto a los fines de su control, no pudiendo realizarle las preguntas pertinentes a Wu.

“En relación a la falta de juramento asignada del Sr. Weihan Wu alias “Daniel” –presunta víctima en los autos principales-, al momento de intervenir en el acta de inspección de fs. 285 a 286 del principal –de fecha 25/08/2016-, se debe tener presente que ya había cumplido con esa formalidad al prestar declaración testimonial –acta de fs. 23/24 de fecha 17/08/16-, tal como lo reconoce la parte al momento de plantear la nulidad”, respondió el Tribunal Federal, conformado por los camaristas Manuel Alberto Moreira, Mario Hachiro Doi y Norma Lampugnani.

“Respecto de la falta de juramento de la señorita Ángela Gip Chung, en el acta de inspección de fs. 285/286 del principal, se debe tener en cuenta su intervención a los fines de asistir a la presunta víctima en caso que no pueda expresarse en idioma castellano. Sin perjuicio de su mención en el acta, no participó activamente en el acto, atento que no obran constancias que haya sido necesario. Esto surge de la simple lectura de la pieza procesal atacada por la defensa, donde consta el relato detallado de la presunta víctima – Weihan Wu alias ‘Daniel’ -, sin necesitar la intervención de la Señorita Gip Chung para aclarar o explicar cuestión alguna”, sostuvo sobre el otro cuestionamiento.

“Finalmente, las referencias y valoraciones que hace la defensa sobre el acta de inspección que ataca con nulidad en el presente, así como a la declaración testimonial prestada por la presunta víctima Weihan Wu alias “Daniel” -fs. 23/24 del principal el 17/08/2016-, así como la declaración de la testigo Saffrainsky, serán valoradas oportunamente al momento del dictado de la sentencia definitiva, bajo las reglas de la sana critica (Art. 398 del CPPN)”, remató.

Puchalski y otros cinco acusados están presos por el secuestro de Wu, ocurrido en agosto de 2016 en Posadas.