Nacotráfico en Itatí: detuvieron al sobrino del “Gordo” Saucedo

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina detuvieron ayer a la tarde en la capital correntina al sobrino del capo narco Luis “el Gordo” Saucedo, prófugo de la Justicia desde el operativo Sapucay en la localidad de Itatí que concluyó con una cuarentena de arrestos, entre ellos el intendente Natividad “Roger” Terán.

Se trata de Ezequiel Saucedo, de 21 años, a quien una patrulla de la fuerza sorprendió en la esquina de las calles Salta y Rivadavia y no opuso resistencia. Según precisaron voceros de la fuerza, sobre el joven también existía un pedido de captura internacional.

Tras la detención de otro integrante del “clan” Saucedo, el abogado defensor, Jorge Barboza, descartó que haya habido una negociación previa para que Saucedo se entregara, sino que la fuerza lo encontró y lo detuvo. El letrado, en diálogo con Radio Dos, comentó que “desconoce de qué se lo imputa a su defendido, ya que éste tendría un rol secundario en la organización que investiga el operativo Sapucay”.

“La detención fue producto de una investigación de la fuerza que les permitió llegar a él, no hubo negociación entre la defensa que la tengo yo, en caso de que él se hubiese querido entregar lo hubiéramos hecho en la Fiscalía”, expresó el abogado y agregó: “La fuerza lo viene siguiendo desde marzo de este año y más en este último mes y medio”.

Barboza detalló que “no está clara la acusación contra Ezequiel, aunque sí se lo involucra en un rol secundario dentro de la organización comandada por su tío, de estar adentro y participar de algún tipo de actividad”.

“El joven era testaferro, no aparecen bienes a nombre de él, se lo vincula con el tráfico, venta o transporte de estupefacientes”, añadió.

Fuente: El Libertador