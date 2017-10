Durísima crítica de Hernán Crespo a la Bombonera: “Tiene mal olor”

El ex futbolista de River sorprendió con sus declaraciones en vísperas del encuentro por Eliminatorias entre Argentina y Perú que se llevará a cabo en La Boca.

Hasta que la pelota empiece a correr se seguirá discutiendo si fue acertada la medida de cambiar la localía de la Selección de cara al anteúltimo encuentro por las Eliminatorias frente a Perú, determinante para estar presente en el Mundial de Rusia 2018. Y Hernán Crespo hizo ruido con sus declaraciones, a la distancia.

“Es preocupante el hecho de pensar que cambiar de estadio y llevarlo del Monumental a la Bombonera te pueda generar un plus deportivo superior. Me parece una locura”, opinó el ex futbolista de River, quien tiene experiencia de sobra en lo que se refiere a partidos jugados con la camiseta albiceleste.

Hace algún tiempo, Crespo había declarado que la Bombonera temblaba, pero quiso hacer una salvedad en esta ocasión. “Realmente tiembla, pero yo jugué a los 18 años, ganamos 2 a 0, hice un gol y le di una asistencia a Ortega. Sí, pasó, pero no modificó mi manera de actuar y mi capacidad a la hora de jugar”, exclamó.

Por otra parte, se fijó en la construcción del estadio que podría llegar a ser remodelado en el futuro próximo: “Se ve que la estructura de la Bombonera se mueve y lo manejamos con el folclore del fútbol. Estamos esperando que la tribuna se caiga y haya muertos para pedir que haya un comité de seguridad, cerrarla y modificar la estructura por la seguridad de todos”.

Luego vinieron las declaraciones contundentes del tercer máximo goleador histórico de la Selección: “La Bombonera no se mueve porque la gente grita, se mueve porque está mal hecha. Es como decir que es verdad que en la Bombonera hay mal olor, pero no es culpa ni mérito de la gente, es culpa del Riachuelo”.

La última vez que el combinado nacional disputó un cotejo por Eliminatorias en la cancha de Boca fue ante Colombia, rumbo a Francia 98. Crespo recordó que ese día “Valderrama nos pegó un baile bárbaro”. Y agregó: “Es la confusión de creer que un estadio te pueda modificar el aspecto deportivo. Es una falta de respeto al jugador”.

Y cerró: “A todos nos gusta jugar con la cancha llena y que el hincha se estimule o cante, pero no hay una cancha mejor que la otra. Por afecto y capacidad, no se puede comparar el Monumental con la Bombonera, está en otro nivel”.