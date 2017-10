Crece el misterio por la desaparición de dos entrerrianos en el trayecto entre Virasoro y Posadas

Pasan los días y crece el misterio del paradero de los concordienses César Miño y Sergio Quintana, quienes el 20 de septiembre partieron de compras rumbo a Encarnación, Paraguay, pero en el tramo que conecta las localidades de Virasoro y Posadas, se perdió todo tipo de rastros de ellos. Familiares pidieron a las autoridades que no los abandonen en la búsqueda y pidieron que se trate el caso como el del tatuador Santiago Maldonado.

“La Justicia está estancada”, expresó ayer Belén Meza, hermana de César Miño, quien aclaró que “hasta ahora, lo único que saben es que la última cámara los captó en Virasoro pero ya en el peaje de Posadas no se los vio”.

“Hay cuatro CD de 24 horas de grabación, que aún la Justicia no pudo verlos y ellos dicen que después de verlos si no se encuentra nada se comenzará con los rastrillajes. De todas maneras, nosotros por nuestra cuenta viajamos a Paraguay y recorrimos zonas, caminos, ruta y nada”, narró Meza.

La mujer comentó que Miño se había comprado en cuotas esa camioneta, con el fin de realizar tour de compras al Paraguay y con eso ganarse la vida, pero “cuando viajaba jamás perdía la comunicación con su familia”. “Si se le rompía la camioneta avisaba, cuando pasaba el peaje avisaba y ahora el último mensaje es con un cliente que le había hecho un encargue y con la familia la última vez que habló fue con su señora cuando se despidió al salir”, precisó.

En relación a la causa, Belén cuestionó que desde que pasó a la provincia de Corrientes, “quedó estancada y sin avances”. “Ahora la causa pasó a Corrientes y está en el aire por completo. Por lo que vamos a ir para ver cómo se soluciona esto, porque no pueden dejarlo así nomás”, adelantó la hermana de uno de los desaparecidos y reclamó que el caso sea tratado de la misma manera que el caso Maldonado. “¿Por qué por mi hermano no se investiga cómo se hace con Maldonado?, sólo porque no es político ni ladrón. Ya pasaron varios días y es hora de actuar”, sentenció.

Dudas

Sobre la desaparición de los dos hombres, la mujer reconoció que es “raro que hayan cruzado solos, porque su hermano siempre iba con gente que la llevaba a comprar al Paraguay y el chico que lo acompañaba iba para ayudarlo a manejar”.

“Pensé en todas las posibilidades y no encuentro un motivo del por qué. Algunos dicen que fue a buscar sustancias ilegales, pero primero se fue con poca plata y segundo ¿por qué se iba a ir tan lejos cuando en Buenos Aires o acá mismo en Concordia la podría conseguir? Pero conozco muy bien a mi hermano y sé que no tiene absolutamente nada que ver con eso, realmente no entiendo qué fue lo que les pasó”, concluyó.

Fuente: diario El Libertador