Vuelven a rechazar la exención de prisión para el empresario correntino Martínez Rojas

La Cámara en lo Penal Económico ratificó el rechazo a la exención de prisión del empresario correntino Mariano Martínez Rojas, requerido por la Justicia argentina en la causa denominada “mafia de los contenedores”.

La Sala A del tribunal dispuso confirmar el rechazo que había dictado el juez de primera instancia Gustavo Meirovich.

Martínez Rojas se encuentra actualmente en los Estados Unidos, desde donde ofreció varios reportajes periodísticos en los que involucró a funcionarios del anterior gobierno en maniobras de contrabando por las que él mismo está acusado.

Los camaristas Nicanor Repetto y Juan Carlos Bonzón señalaron que “la ley procesal autoriza a los jueces a denegar la exención por motivos cautelares, cuando cabe presumir la intención de fuga o entorpecimiento”.

El fallo admite que “la solicitud de exención de quien no se encuentra detenido exterioriza su voluntad de someterse a la acción de la justicia”.

Pero replicó que “no se encuentra debidamente esclarecido cuál sería el lugar de residencia del imputado en el país.

Tampoco existen mayores explicaciones con relación a qué actividad laboral estable y lícita desarrollaba Martínez Rojas antes de emprender su viaje al exterior ni con respecto a los medios con los que estaría solventando los costos que implican esa estadía en el extranjero”.

“La adopción de ciertas precauciones de excepción también se encuentra justificada en función de la magnitud y trascendencia de los hechos investigados en la causa, de su reiteración durante bastante tiempo y de la eventual existencia de una organización que habría sido poseedora de importantes recursos económicos”, refrendó el voto de la mayoría.

El juez Edmundo Hendler añadió que Martínez Rojas “hasta ahora no pudo ser habido”, razón por la cual no es posible “fijar una caución que asegure” su comparecencia en el proceso.

La negativa a la exención es apelable ante la Cámara Federal de Casación Penal.