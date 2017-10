Tragedia en el arroyo Guazú: esta semana declaran los policías imputados por la muerte de Schweig

Los dos policías que custodiaban el puente caído en la zona del Arroyo Guazú donde murió el misionero Rogelio Schweig, declararán esta semana ante el juez de instrucción de la ciudad de Esquina, Gustavo Vallejos.

Se trata de dos suboficiales de la Unidad Priar Goya que fueron imputados por el delito de homicidio culposo a raíz de la muerte del automovilista Rogelio Schweig quien cayó con su vehículo en el precipicio del puente de arroyo Guazú, en la Ruta Nacional 12, en julio pasado. El magistrado no descartó que se amplíe la acusación a otras personas.

En tanto, la Fiscalía consideró que compete cierta responsabilidad a los policías del puesto fijo en San Isidro, y podría pedir una copia del listado de la guardia que estaba en la noche del siniestro, explicaron las fuentes judiciales.

En la causa se evalúa lo dicho por los testigos sospechosos, los testigos presenciales y la sobreviviente Elena Dzikoski, quien iba junto a Rogelio Schweig en el vehículo que cayó al agua. Los testimonios de los testigos sospechosos dieron cuenta de que el vehículo iba a gran velocidad por la Ruta Nacional 12 y que no pudieron detenerlo. Pero según la Fiscalía, esta aseveración no coincide con la declaración de los testigos presenciales y de la sobreviviente que lo acompañaba.

