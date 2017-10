Posadas contará con dos nuevos centros emisores de licencias de conducir

Uno estará ubicado en Villa Cabello y el otro en Las Dolores sobre la avenida Cocomarola, según adelantó el intendente de Posadas Joaquín Losada.

Joaquín Losada en Radio Provincia.

En una entrevista realizada en Radio Provincia, Losada contó cómo viene desarrollando la gestión al frente de la Municipalidad de Posadas y analizó varios temas. Entre ellos el tránsito. Respecto a este punto sostuvo que desde hace varios meses están trabajando en varios frentes a los efectos de mejorar el tránsito en la capital misionera. En ese sentido habló de la puesta en marcha del sistema de estacionamiento electrónico donde se busca optimizar los sitios destinados al estacionamiento y descomprimir la circulación de coches en el micro centro.

Por otro lado hizo hincapié en el proceso de modernización del Estado municipal como también el de descentralización donde se busca que todos los servicios que se brindan en el centro de la ciudad, puedan tener también su resolución en los barrios, acercándolos a los vecinos. En esa línea dijo que Posadas contará con dos nuevos centros de emisión de licencias de conducir, uno ubicado en Villa Cabello que será una opción más para los vecinos de la zona Oeste y otro en la intersección de la avenida Cocomarola y calle Congreso, en la zona sur de la Ciudad.

En otro tramo de la entrevista se refirió a la recolección de residuos que fue cuestionada hace unos meses y explicó que la compra de los nuevos camiones pudo volver a tener servicio en la mayoría de los barrios 6 días a la semana y habló de los recursos que no se enviaron por parte de la Nación en el marco del sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). “En ese proyecto aprobado estaban contemplados los camiones nuevos. Fue una muy buena idea de la anterior gestión del intendente Orlando Franco por lo cual tampoco se había renovado la flota de camiones porque ahí venían nuevas unidades. Esto no se dio y cuando reclamamos a la Nación dijeron que debíamos hacer un plan regional que no iban a enviar esos recursos y bueno tuvimos que adaptarnos”, dijo.

Asimismo recordó que por estos días el servicio se cumple pero volvió a pedir la colaboración de los vecinos para que saquen la basura de sus casas en los horarios indicados, no antes ni después porque de lo contrario la limpieza no se termina nunca. Por otro lado pidió también colaboración para que no quemen o arrojen escombros dentro de los contenedores porque se rompen y esto le genera un gasto a la Comuna de unos 14 mil pesos en promedio. Según dijo muchos puntos limpios que se instalaron quedaron sin la infraestructura adecuada debido a que esas obras eran las que estaban contempladas en la segunda etapa del GIRSU, con el dinero que nunca llegó.