El hermano de Maldonado declaró por primera vez: “En dos meses no me habían preguntado cuánto mide Santiago”

“Es la primera vez que me convocan a declarar. Hasta hoy no sabían cuánto pesa Santiago, cuánto mide; nunca me lo habían preguntado en dos meses”, aseguró Sergio Maldonado tras reunirse con el juez federal N° 2 de Rawson, Gustavo Lleral.

El juez federal N° 2 de Rawson, Gustavo Lleral, recibió a Sergio, uno de los hermanos de Santiago Maldonado, a poco más de dos meses de la desaparición del joven artesano de 28 años. Fue en la ciudad chubutense de Esquel y se trata del primer encuentro que la familia tiene con el magistrado que reemplazó a Guido Otranto.

El hermano del joven desaparecido encabezó el domingo una movilización en Plaza de Mayo al cumplirse dos meses desde la última vez que fue visto. “Santiago, te estoy buscando, te sigo y te seguiré buscando. Más allá de intuir dónde te tienen, es difícil encontrarte”, expresó durante su discurso.

En otro tramo, indicó: “Ojalá puedas escucharme y entender la demora en encontrarte. No es que no te busque ni porque haya gente a la que no le importe, todo lo contrario. Es mucha la gente que te quiere sin haberte conocido”.

“Me pregunto por qué sos vos quien está pasando por esto y no yo, la respuesta es inmediata: yo nunca me involucré en diferentes causas como lo hacés vos. Las personas como vos nos enseñan, nos abren los ojos, nos muestran el camino, pero también dejan en evidencia las miserias humanas”, precisó.

Con relación al encuentro con el juez Lleral, Sergio Maldonado señaló en diálogo con los medios que el nuevo magistrado le preguntó detalles sobre su hermano “para aportar datos relacionados con el hábeas corpus”.

“Es otro juez, nada que ver con lo que era antes. Está muy comprometido, es mucho más humano, mucho más coherente en un montón de cosas. Ojalá sirva para encontrar a Santiago. Hay que acompañarlo y apoyarlo. Él lo tiene que buscar a Santiago. No descartó ninguna hipótesis. El hábeas corpus se termina cuando aparece Santiago”, amplió.

Con relación al cambio de juez en la causa, la familia Maldonado publicó días atrás un comunicado en donde se comprometió a prestar “toda la colaboración” para dar con el paradero de Santiago. “Anhelamos que se le conceda al nuevo magistrado la oportunidad de trabajar sin interferencias de ninguna clase. Necesitamos saber dónde está Santiago, qué le pasó, quiénes son los responsables de tanto dolor”, agrega el texto.