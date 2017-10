Desde el sublema Causa Popular afirman que las construcciones se dan en conjunto

RELACIONADAS Vea los nombres de los 826 candidatos a concejales que tendrá Posadas en las elecciones de octubre

Gabily Anadón y José Amable, son candidatos a concejales de Posadas por el sublema Causa Popular, del Frente Renovador de la Concordia aseguraron que las construcciones ciudadanas se dan en conjunto, con los vecinos y funcionario. “El Estado solo no alcanza”, afirmaron. Los dirigentes visitaron los estudios de Misiones Online TV para hablar sobre la campaña de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre y sus proyectos en caso de alcanzar una de las siete bancas que se renuevan en el Concejo Deliberante de la capital provincial.

Anadón reconoció que durante las caminatas por los diferentes barrios de Posadas, los comentarios y reclamos son prácticamente los mismos. “La seguridad, la limpieza, hay sectores que están más cuidados y mantenidos que otros, hay un poco de todo, depende del barrio”, sostuvo. En tanto Amable destacó el problema de la tenencia de las tierras como preocupación de los vecinos. “Gente que está en una situación de irregularidad que si bien se viene trabajando desde la municipalidad y la provincia pero hay mucha gente que no se ha acercado para recibir certidumbre sobre su situación. No saben si van a ser relocalizado”, señaló.

Anadón aseguró que antes de aceptar la candidatura venía militando en el Frente Renovador “pero de una manera más tranquila, sí cumpliendo un rol en algunos espacios del Estado. Me pareció importante porque me da algunas herramientas concreta si llego al Concejo Deliberante para lograr algunas cosas”, aseguró. Amable, quien tiene 27 años, es el más joven en la lista y afirmó que está viviendo un sueño. “Es mi primera candidatura, soy de la lista el más joven. Estoy cumpliendo un sueño, es algo que siempre quise hacer. Me involucré en política desde muy chico y hoy estoy viviendo algo que me hace muy feliz”, dijo.

Sobre la planificación del crecimiento de la ciudad, ambos coincidieron en que hubo una explosión en los últimos años lo que convirtió a Posadas en algo complejo. “La cantidad de gente que vive es alarmante y hay que poder cubrir todas esas expectativas que yo creo que de a poco el gobierno se está ocupado, por ahí hay que hacer mucho más, siempre hay que hacer más, estamos en eso”, aseguró y agregó que le gustaría trabajar para volver a Posadas más cultural. “Creo que tiene todo para serlo, falta un poco más de planificación y también falta que la política se ocupe también de la parte cultural, que siempre está como relegada, siempre hay cosas más importantes. Me parece que la cultura de un pueblo habla de su identidad y que nosotros podríamos ser una vidriera interesante acá en este Mercosur. Me parece que el turismo por sí solo no funciona, hay que darle algo más. Hay trabajar mucho el turismo y la parte cultural”, añadió Anadón.

En tanto sobre las quejas de los vecinos por las nuevas líneas de colectivos que utilizan la Estación Quaranta, señalaron que falta información. “El problema no es tanto el cambio, sí que falta información, la gente quiere mantener su cotidianeidad de manera organizada, lo mínimo que se puede hacer es explicar bien para que la gente entienda los cambios”, dijo Anadón y Amable contó que en el barrio Giovinazzo, el lunes había “30 chicos en la parada y había sido que el colectivo cambió su recorrido, eso no fue informado de manera útil y necesaria”, apuntó.

Sobre el tema del tránsito, los candidatos aseguraron que a raíz de la explosión demográfica de la ciudad, a muchos posadeños les cuesta adaptarse a la nueva realidad. Para Anadón “hay más autos que personas. Es difícil, es bravo. Creo que hubo una transformación muy grande en poco tiempo, falta todavía aceitar esa adaptabilidad entre las personas y su nuevo lugar”. “Posadas creció mucho y a la gente le cuesta entender que hay un caudal de autos muy grande y entonces no se puede parar en cualquier lado en doble fila. Esa mala costumbre de si no me bajo en la puerta no estoy ni cerca y eso no es así. Es una modificación cultural”, señaló Amable.