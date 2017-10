“Se hizo justicia”, dijo la madre de Mauro Bacigalupi sobre la detención de Hugo Alfonso

Laura Bacigalupi, madre de Mauro fallecido en la tragedia del Paraná ocurrida el 16 de enero de 2010, se refirió a la detención de Hugo Alfonso, uno de los acusados por la muerte de ocho nadadores. “Alegría no da que a una persona le quiten la libertad, pero es una tranquilidad y cerrar un tema tan largo y tan triste que teníamos que remover cada vez que teníamos noticia de algo”, expresó.

Laura Bacigalupi. Radio Municipal.

En diciembre hará tres años que fueron sentenciados: Hugo Alfonso y el prefecturiano Jorge Antonio Lezcano.

Para Laura, aunque consideró que fue todo muy lento, entiende que “se hizo justicia”.

Señaló además que fueron muchos más los responsables. “Tardamos cinco años en saber qué pasó con nuestros hijos, maridos”, manifestó.

Ahora Laura dice sentir mucha tranquilidad y que podrán mirar el cielo y ver a su hijo. Cuestionó que nadie se hizo responsable de nada. “Para ellos dos no había pasado nada, no se hicieron responsables”, dijo sobre los acusados. Aseguró además que si en aquel momento se hubieran tomado los recaudos, no estarían viviendo el dolor que vivieron.

Hugo “Tyson” Alfonso, presidía en aquel momento la asociación que organizó la competencia deportiva, se había presentado espontáneamente en los estrados judiciales para cumplir el fallo, que fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Alfonso recibió una condena de tres años y seis meses de prisión por ser considerado autor penalmente responsable del delito de “Homicidio culposo calificado por el número de víctimas”.

Además del organizador de la prueba, fue condenado por la Tragedia del Paraná el prefecturiano Jorge Antonio Lezcano a cuatro años de cárcel. El uniformado, quien actualmente reside en la Capital Federal, también fue citado por el Tribunal. Correría la misma suerte.

En el cruce del 16 de enero de 2010 perdieron la vida Víctor Darío Sessa, Fernando Solé Mases; Eugenio Raúl Seró; Sebastián Enrique Ruzecki; Ricardo Nicolás Levequi; Manuel Jacinto Leiva, Mauro Patricio Bacigalupi y Luis Saide.

Alfonso cumplirá su pena, por el momento, en la Unidad Federal 17 de Candelaria.