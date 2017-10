Registro de productores y yerbales: las oficinas permanecerán abiertas hasta fin de año

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) mantendrá abiertas hasta fines de diciembre las 18 oficinas habilitadas para el Registro de Productores y de Yerbales en distintas localidades de la zona productora.

El viernes pasado culminó el operativo para la actualización de datos en el mencionado registro que había comenzado en octubre del año pasado, por lo cual los productores que no efectuaron este trámite fueron dados de baja y deberán iniciar su inscripción. Precisamente, para facilitar la atención el INYM resolvió mantener abiertas las mencionadas oficinas hasta el último día hábil de este año.

Durante la zafra de este año operaron unos 8.800 productores. Sobre este total, unos 6.900 (entre productores y propietarios de yerbales) se presentaron a actualizar sus datos. Los 1.900 restantes que no lo hicieron fueron dados de baja, pero pueden volver a inscribirse iniciando el trámite en cualquiera de las 18 oficinas de la región yerbatera o en la sede del INYM en Posadas. Se recuerda que aquellos que no se encuentran registrados no podrán comercializar hoja verde en la próxima zafra.

De acuerdo al Registro Aerofotogramétrico de Plantaciones, la cuenca yerbatera de Misiones y Corrientes suma 166.882 hectáreas que se encuentran distribuidas en casi 33.856 parcelas. El objetivo de los registros es, precisamente, vincular con precisión a cada uno de estos yerbales con los dueños y productores de los mismos. Esta necesidad de contar con datos precisos fue uno de los planteos más recurrentes formulados por toda la cadena yerbatera allá por los años 2012 y 2013, durante la elaboración del Plan Estratégico que se encuentra en ejecución hasta el año 2028.