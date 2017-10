Clásico misionero: la palabra de los DT tras la victoria de Crucero sobre Guaraní en Villa Sarita

Luego del triunfo del Colectivero en el regreso del partido entre los dos equipos más grandes de la tierra colorada, tanto Sebastián Pena como el “Chulo” Rivoira dieron sus pareceres sobre los momentos diametralmente opuestos que viven sus planteles.

Sebastián Pena: “El miércoles vamos a salir a ganar, estoy convencido de que de esto se sale”

A pesar de la derrota, el técnico de Guaraní Antonio Franco aseguró que su equipo no merecía perder: “Nos vamos con las manos vacías cuando el partido ya estaba cerrado”.

Visiblemente molesto por el rendimiento del primer tiempo, el “Tomatito” explicó la salida de Alan Almirón al arranque del complemento, lo que provocó una leve mejora en el local: “Cuando empezó el segundo tiempo, hasta los diez minutos, estábamos bien y teníamos la pelota. Sin llegar claro, jugábamos en el campo de ellos. Después plancharon el partido y nos pusimos nerviosos”.

Asimismo, asumió que el error estuvo en pretender “trasladar la pelota”: “Me cansé de decirles que no lo hagan porque era un partido para jugar. Y cuando vos trasladás, llega un momento en el que las piernas se cansan. Era un partido para manejar la pelota y jugar por los costados”.

No obstante, a pesar del arranque adverso en el Federal A, afirmó que tiene “muchas fuerzas” para seguir y ratificó sus ganas de “pelear por otra cosa” que no sea un descenso: “Estoy convencido de que de esto se sale, hay que cortar esta racha de una vez por todas. El miércoles vamos a salir a ganar. No lo tomo como una revancha, porque este partido no lo volvemos a jugar, pero tenemos que levantarnos con otra mentalidad y no acostumbrarnos a perder”.

Habrá que ver si la Franja podrá revertir este momento este miércoles a las 16, cuando visite a San Jorge de Tucumán.

Rivoira: “Tuvimos tres o cuatro situaciones contra ninguna de Guaraní”

En Crucero, en tanto, todo fue alegría, empezando por el mismísimo “Chulo”: “Me encanta jugar este tipo de partidos a cancha llena”.

“No tuvimos ninguna situaciones de peligro. Creo que es un triunfo sólido, en un clásico de visitante y con toda la gente en contra”, espetó el técnico del Colectivero.

“”Este es un campeonato muy difícil, el Federal A es muy luchado. De visitante es muy duro ir a las provincias”, consideró.

Además, explicó: “Es como el Nacional B, con un poco menos de técnica, entonces se hace más duro, las canchas son diferentes, entonces lo que hay que saber es ir de atrás para adelante, ser un equipo sólido, ir buscando las soluciones de mitad para arriba, que las estamos encontrando”.

Por otro lado se refirió a la racha goleadora del defensor y capitán, Roberto Tucker: “Le toca a cualquiera, por suerte lo tuvimos a Roberto las dos veces (también había abierto el marcador ante Chaco For Ever)”, pero destacó las situaciones que tuvieron Lechner, Marinucci y Cardozo: “Tuvimos tres o cuatro situaciones contra ninguna de Guaraní”.

Finalmente, se tomó el tiempo de mandar saludos: “Estoy feliz por Crucero del Norte, por el equipo, por los chicos, el presidente, por Andrés, por Julio y su mamá, que estuvieron toda la semana con nosotros. Tenemos un equipo de hombres y nos vamos a hacer respetar en todas las canchas”.

En la próxima fecha, Crucero recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta. El partido será el miércoles a las 21 en Santa Inés.