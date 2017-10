Atentado en Las Vegas deja al menos 20 muertos y más de 100 heridos

Al menos 20 personas murieron en un tiroteo en Las Vegas, Estados Unidos, en la madrugada de este lunes, dijo el sheriff de la Policía Metropolitana de Las Vegas, Joseph Lombardo, durante una conferencia de prensa. Ocurrió durante un recital de música country. Lombardo dijo también que más de 100 personas habían resultado heridas.

