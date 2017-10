Alejandro Velazquez impulsa un Polo Recreativo Cultural para Posadas

Alejandro Velázquez actual presidente del Concejo Deliberante posadeño y candidato (Avancemos Juntos lista 905 Zf) a la reelección por la banca de concejal proyecta para Posadas un Polo Recreativo Cultural. Se trata de un espacio común destinado a recitales, estudiantina y carnavales que cuente con un corsodromo, tribunas, palcos, galpones de guarda, cabeceras de recepción y escenario de espectáculos, postas de seguridad, sanitarios, talleres aúlicos de diseño y confección de trajes.

Este Polo tiene como objetivos destinar un espacio común para dichas actividades, concentrándolas de esa forma en un lugar específico, evitando la dispersión sonora y también pretende propiciar la mejor convivencia y respeto entre los distintos sectores sociales que se pudieran ver afectados.

Promover el desarrollo social y urbanístico en lugares específicos de la ciudad y establecer de esta forma un control y orden manejable de las actividades que allí se desarrollen también figuran entre sus objetivos.

“Es importante que pensemos una Posadas futurista, con progreso y orden, dejando de lado las improvisaciones y la ocupación de lugares que no fueron creados a tal fin o para esa función, como por ejemplo la costanera de nuestra ciudad. Desplegar el desarrollo y urbanización de Posadas hacia nuevos sectores, dejando de concentrar todo en los mismos lugares que hoy por hoy se encuentran saturados y desbordados; ese desarrollo promoverá movilidad, seguridad, limpieza y desarrollo a nuevos lugares que hoy tal vez no contemplan alguna de ellas, no es importante sólo para la zona donde se asentará el Polo sino también para los estudiantes, los organizadores de eventos y recitales, el público asistente en general, a los recitales o a los desfiles de los corsos barriales y provinciales, a la estudiantina por ello es importantísimo que en la reglamentación de esta Ordenanza se convoquen las partes para obtener sus aportes e inquietudes y así de ese modo reglamentarlo de la forma más efectiva y eficaz posible para promover el bienestar del ciudadano y restablecer la convivencia de los habitantes de nuestra ciudad”, agregó Velázquez.