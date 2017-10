Referéndum en Cataluña: terminó la votación y el Gobierno regional confirmó más de 760 heridos por los choques con la Guardia Civil

Decenas de miles de catalanes desafían a las autoridades españolas el domingo al votar en un referéndum de independencia suspendido por la Justicia, lo que despertó temor a que haya disturbios en la rica región mediterránea. La consulta, que el Gobierno español considera ilegal, ha sumido al país en la peor crisis institucional en décadas y ha tensado las relaciones entre Madrid y Barcelona.

20.30 (18.30 GMT): Declaración del presidente español Mariano Rajoy tras la votación: “El referéndum no ha existido. Se ha evitado con el fundamento de la ley (…) Hoy todos tenemos motivos para confiar en la democracia. Ha fracasado un proceso que sólo ha servido para sembrar división, enfrentar a los ciudadanos, soliviantar las calles y provocar situaciones indeseadas. Solo ha servido para causar un grave daño a la convivencia (…) No voy a cerrar ninguna puerta. Siempre he ofrecido diálogo, pero siempre en el marco de la ley y el respeto a la democracia”.

Aseveró que las fuerzas de seguridad “han cumplido con su obligación y con el mandato que tenían de la justicia” en Cataluña, donde intervinieron para impedir el referéndum de independencia prohibido.

20.10 (18.10 GMT): El Departamento de Salud de la Generalitat elevó a 761 el número de heridos durante la jornada del referéndum.

20.00 (18.00 GMT): se dio por terminada la votación en todo Cataluña.

19.35 (17.35 GMT): el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Jaume Asens anunció que se estudiará presentar una querella criminal contra los responsables de la “vulneración de derechos humanos” cometida durante la operación policial.

18.45 (16.45 GMT): El vocero del gobierno catalán, Jordi Turull, calificó de “salvajada” la actuación de las fuerzas del gobierno nacional. Además, informó que se debió cerrar 319 colegios electorales.

17.25 (15.25 GMT): El Ministerio del Interior reportó que la Policía Nacional y la Guardia Civil cerraron 92 colegios electorales en Cataluña.

16.50 (14.50 GMT): La alcaldesa Barcelona, Ada Colau, informó que “ya hay más de 460 heridos” en la región y exigió el fin inmediato de las “cargas policiales contra la población indefensa”.

16.10 (14.10 GMT): Un juzgado catalán anunció que comenzó diligencias contra los Mossos d’Esqueadra por “desobediencia” al negarse a cerrar los centros de votación.

15.55 (13.55 GMT): Ante la negativa de La Liga de fútbol de aplazar el partido, el club Barcelona informó que el partido ante Las Palmas se juega a puertas cerradas

15.40 (13.40 GMT): Los servicios de salud confirmaron que atendieron a 337 personas en hospitales, de los cuales 90 presentaban heridas o contusiones, uno de ellos de gravedad en el ojo.

15.25 (13.25 GMT): A una hora del partido, todavía no se sabe si se jugará el encuentro entre Barcelona y Las Palmas. El equipo visitante planeaba usar una bandera española en su camiseta. El local pidió la suspensión, pero analiza jugar a puertas cerradas. La hinchada culé amenazó con invadir el campo de juego.

15.20 (13.20 GMT): Continúan circulando en las redes los videos de la dura represión de la Guardia Civil.