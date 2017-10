La ex Miss Argentina irá a juicio el 5 de diciembre por haber atropellado y matado al agente de tránsito municipal

El martes 5 de diciembre desde la 8.30, bajo la presidencia del juez Correccional y de Menores César Raúl Jiménez se llevará adelante el juicio oral y público a la abogada y ex Miss Argentina Rocío Santa Cruz, quien en estado de ebriedad chocó y mató a un motociclista en Posadas, el 31 de enero del año pasado.

La fecha se fijó luego de que el Superior Tribunal de Justicia determinara que la competencia para la realización del debate era de Jiménez y no de su colega Marcela Leiva.

La carátula del caso es “homicidio culposo”, que encuadra a aquellos que matan sin intención dolosa de hacerlo, pero por impericia o negligencia.

En un principio, la causa había entrado para juicio al Tribunal de Leiva, pero a fines de 2016, la ex Miss Argentina presentó nuevo defensor: Ramón Camargo. Esto obligó el apartamiento de Leiva porque la magistrada era familiar del letrado.

Pero en febrero Camargo renunció y el juez que debía tomar intervención, César Raúl Jiménez, consideró que caída la causal de inhibición, las actuaciones debían volver a Leiva. Ante esta situación, la magistrada corrió vista a la Fiscalía para que opine. Entonces, la fiscal María Laura Álvarez dictaminó que una instancia superior debía decidir a qué juez te toca intervenir en el debate oral. Entonces tuvo que decidir el STJ.

El motociclista al que atropelló Santa Cruz era el agente de Tránsito municipal posadeño Ramón “Topo” Cabrera (53). El choque fue en Quaranta y avenida 115.