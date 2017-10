“Hoy no ha habido un referendo de autodeterminación en Cataluña”, dijo Rajoy

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que “hoy no ha habido un referendo de autodeterminación en Cataluña”, y responsabilizó al gobierno catalán de ser el responsable de los hechos de violencia ocurridos durante la jornada electoral por haber “promovido la ruptura de la legalidad y la convivencia”. “Hoy no ha habido un referendo de autodeterminación en Cataluña; nuestro estado de derecho mantiene su vigencia”, dijo Rajoy en una declaración institucional sin preguntas en el Palacio de La Moncloa, sede del Ejecutivo en Madrid, al término de la consulta de secesión catalana, que se celebró pese a que fue prohibida por la Justicia.

El líder conservador subrayó que los independentistas “han vulnerado derechos fundamentales y traspasado los límites del “decoro democrático”. Y explicó que su gobierno “reacciona contra quienes quieren subvertir la ley” y “actúa con todos sus recursos legales”. “Hemos visto comportamientos que repugnan a cualquier demócrata: adoctrinamiento de niños, acoso a jueces y acoso de periodistas”, añadió el presidente del gobierno.

“Los responsables de estos hechos, de los que han tenido lugar hoy y de los que nos han traído hasta aquí son los que han promovido la ruptura de la legalidad y la convivencia; no busquen más culpables, no los hay”, continuó Rajoy. No obstante, señaló que “la gran mayoría del pueblo de Cataluña no ha querido participar del guión de los secesionistas, y eso es algo indiscutible”.