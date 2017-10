Boca recibe a Chacarita para seguir siendo puntero y olvidar la eliminación en Copa Argentina

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto buscarán la victoria ante Chacarita como local para seguir con el puntaje perfecto en este campeonato, que hasta ahora lo tiene como único puntero con 12 puntos sobre 12 disputados. Desde las 18 horas.

Pero no todas son buenas en el mundo Boca, porque durante la semana sufrió un traspié importante e inesperado, en donde quedó afuera de la Copa Argentina en cuartos de final frente a Rosario Central, por segundo año consecutivo. El ánimo del equipo decayó un poco y ahora deberá sobreponerse al golpe y obtener los tres puntos para seguir prendido arriba.

Para este encuentro entonces, el equipo no está confirmado, pero contaría con las siguientes variantes: Agustín Rossi volverá al arco en lugar de Guillermo Sara, mientras que en la práctica de este sábado el Mellizo sorprendió con el ingreso de Gino Peruzzi en lugar de Leonardo Jara, en un cambio completamente táctico, ya que el ex Estudiantes se encuentra en óptimas condiciones físicas. Se especulaba con el ingreso del uruguayo Nahitan Nández en la mitad de la cancha también, sin embargo, seguiría Pablo Pérez entre los once y el ex Peñarol ocupará un lugar en el banco de los relevos.

En cuanto al Funebrero, el equipo dirigido por Walter Coyette viene de caer como local ante Talleres en un polémico arbitraje de Germán Delfino, quien expulsó incorrectamente a Alejandro Gagliardi y Joaquín Ibáñez. Por este motivo, el director técnico del conjunto de San Martín deberá introducir modificaciones obligatoriamente para este encuentro: Ijiel Protti entrará en lugar de Alejandro Gagliardi, a la vez que Nahuel Menéndez ingresará al lateral derecho en lugar de Juan González. Por último, se dará el debut sorpresivo de Miguel Mellado en la mitad de la cancha, reemplazando a Leandro Martínez.

El Mellizo no guarda nada y pone a todos sus titulares para el partido de mañana, porque sabe que debe ganar y levantar el ánimo luego de la inesperada derrota y eliminación de la Copa Argentina, mientras que Chacarita irá por el batacazo que le permita sumar por primera vez de a tres en este torneo y empezar a engrosar su promedio.

Probables formaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Fernando Gago, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Darío Bendetto y Edwin Cardona. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Chacarita Juniors: Pedro Fernández; Nahuel Menéndez, Germán Ré, Federico Rosso y Gabriel Lazarte; Cristian Erbes y Miguel Mellado; Juan Imbert, Javier Mendoza y Matías Rodríguez; Ijiel Protti. DT: Gastón Coyette. El Once.

Árbitro: Néstor Pitana

Estadio: Boca Juniors

Hora de inicio: 18.05

TV: Fox Sports