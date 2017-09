“Ivonne refleja la justicia social, no bajar los brazos, que luchar vale la pena y ver al otro como si fuera uno mismo”

Así la describió la ministra de Derechos Humanos de la provincia, Lilia Tiki Marchesini, quien consideró además que la religiosa deja un legado a todo el mundo y a los misioneros. Ivonne Pierron murió el jueves en Posadas a los 89 años y fue sepultada el viernes en Pueblo Illia Misiones. Fue compañera de Alice Domon y Leonie Duquet, desaparecidas por Astiz.

Ayer en Misiones se inhumó los restos de la religiosa Ivonne Pierron y el gobernador, Hugo Passalacqua y muchos funcionarios fueron a despedirla. La ministra de Derechos Humanos, Lilia Tiki Marchesini la calificó como una mujer símbolo de lucha, de estar al lado del desprotegido, del que no tiene acceso, un derecho. Es lo que hizo en su vida y en el mundo”, manifestó.

Junto a dos chicos que asisten a la escuela que lleva el nombre de Ivonne Pierron en Pueblo Illia, la funcionaria provincial evocó la figura de la religiosa que luchó siempre por el derecho de los que no tenían acceso a servicios básicos. “Estos dos niños son como Silvia y Rubén, hoy encargados del Albergue que fundó Ivonne. Cuando eran niños, quizás no hubieran podido acceder a la educación si Ivonne no caminaba la cantidad de kilómetros que caminaba invitando a las familias a que manden a los niños al colegio, y que tengan la posibilidad de dormir en un albergue”, recordó sobre la labor que hacía la monja.

“Todo lo que ella recibía, lo daba”

Ramón Martín Enríquez, amigo de Ivonne, recordó las acciones de su amiga a quien conoció cuando ella luchaba por las ligas agrarias de Corrientes en el año 69, luego en Nicaragua trabajaron juntos en la lucha por la reforma agraria.

Cuando Ivonne vino a la Argentina estuvieron siempre en contacto por ello fue quien sugirió a la hermana que Dos de Mayo era un buen destino para realizar sus trabajos sociales. “Ella comenzó trabajando en el pueblo, pero después comenzó a recorrer la picada porque su trabajo siempre fue con los campesinos, tuvo mucha aceptación por eso siempre quiso quedarse acá. De todas maneras en todos lados la adoraban, las recibían con mucho cariño”, indicó.

Al recordarla señaló que llamaba mucha la atención como se desprendía de las cosas materiales, ella recibió premios de Francia, “pero todo lo que ella recibía lo daba, todo lo que recibía lo invertía en sus obras para los demás. Lo otro destacable era su identificación con los pobres, ella estaba al lado de los que luchaban por una mayor justicia y su rasgo fundamental era su fe en Dios, pero no era sectaria y se daba con todos”, manifestó.