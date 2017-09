Elena Schwelm: “Mi papá se enamoró de Eldorado desde el momento en que la vio”

Así lo afirmó emocionada Elena Schwelm (90)- hija del fundador de la ciudad de Eldorado, Adolfo Julio Schwelm- quien participó del acto del 98° aniversario de la localidad en compañía de sus sobrinos y escoltada por el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, el diputado nacional y candidato a senador Maurice Closs y el intendente Norberto Aguirre, entre otros.

En la lluviosa tardecita de este viernes 29 de septiembre, se llevó a cabo en el Polideportivo Universitario del kilómetro 3, el acto oficial del 98° aniversario de la ciudad de Eldorado. El evento fue presidido por el vicegobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, que estuvo en reemplazo del gobernador (quien por el decreto de duelo provincial suspendió su agenda para participar de la despedida por el deceso de Ivonne Pierron).

En el evento también estuvo presente el diputado nacional y candidato a senador Maurice Closs, el intendente Norberto Aguirre, el diputado Oscar Alarcón, el presidente del IFAI Ricardo Maciel, el intendente de la vecina localidad de Montecarlo: Julio César Barreto, y otras autoridades provinciales y municipales.

La hija del fundador, Elena Schwelm (90) llegó al acto acompañada de sus cuatros sobrinos (hijos de su hermano Arturo, quien ya falleció). La familia se mostró muy feliz y emocionada durante la celebración del 98° aniversario de la ciudad. “Desde chiquita me contaban las historias de mi abuelo y el amor sincero que él sentía por Eldorado, él dejó todo por este lugar. Y es algo increíble lo que pasó, porque después de haber recorrido el mundo y haber sido un hombre reconocido en la alta sociedad de su época, cuando conoció Eldorado nada más le importó que levantar esto como una ciudad pujante, y poner hasta su último esfuerzo y hasta su último aliento para concretar ese sueño. Me emociona muchísimo cuando lo pienso y cada vez que visito su tumba en Eldorado recuerdo eso, que hizo y dejó todo lo que podía en esta tierra que tanto amaba” indicó Silvina Schwelm, la única nieta del fundador Adolfo Julio Schwelm, que vive en la provincia de Misiones.

En diálogo con Misiones On Line, Elena Schwelm (hija del fundador) manifestó emocionada “estoy muy feliz de estar con ustedes que siempre nos reciben con tanto cariño y se acuerdan tan bien de mi padre (Adolfo Julio Schwelm) que fue un hombre excepcional y muy valiente, que dejó toda su comodidad europea para venir a poblar nuevas tierras, y pensó más en lo que tenía que hacer por los demás que en su propio bienestar. Porque él con su dinero podría haberse ido a vivir a otros lugares con menos retos y sin embargo tomó el inmenso desafío de fundar este lugar y empezar de cero, y trajo gente muy trabajadora desde Europa para que lo acompañen en ese sueño de forjar una ciudad pujante, en donde el que trabajaba iba a ver el fruto de su esfuerzo”.

Y resaltó “creo que mi papá se enamoró de Eldorado desde el momento en que la vio y por eso eligió vivir y morir acá, él fue un hombre excepcional y muy valiente, que como dije anteriormente dejó toda su comodidad europea para venir a poblar estas nuevas tierras”.

Ante la pregunta de qué cree que pensaría Adolfo Schwelm si viera hoy a la ciudad de Eldorado, Elena respondió “yo siento que la gente que vive acá es muy feliz, en un mundo tan difícil y lleno de problemas Eldorado sigue siendo ese paraíso de paz que supo ver mi papá, enmarcado en esta hermosa naturaleza, selva, ríos y tierra fructífera”.

Y para finalizar dijo “yo la conocí en pañales a esta localidad y hoy es una gran ciudad muy diferente a lo que yo recuerdo desde niña, ha crecido mucho, creo que seguirá creciendo, y ojalá que en este camino nunca pierda los valores con los que mi papá fundó esta ciudad, valores como el trabajo, la fraternidad y hacer las cosas en equipo pensando en el bien común. Personalmente amo este lugar porque siento que un pedacito de mí se encuentra acá, así es que realmente me pone muy feliz poder compartir otro cumpleaños en esta hermosa ciudad”.

Feliz cumpleaños Eldorado

Por su parte, el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad resaltó que “para mí es un orgullo y es un honor poder compartir esta celebración con la hija y los sobrinos del fundador, y con tantos otros pioneros e hijos de ellos que están presentes”.

El funcionario provincial remarcó “hoy es un día de reconocimiento a quienes tomaron la decisión de tomar otros rumbos, a quienes llegaron hace más de 90 años con una valija cargada de esperanza y sueños, porque buscaban en estas tierras la posibilidad de crecer, desarrollarse y progresar en paz, formar sus familias y criar a sus hijos en este lugar en el que visualizaron un futuro prometedor”.

“Y al ver el cuadro de la evolución de lo que era y lo que es hoy el parque Schwelm, sin dudas se ve el progreso de esta ciudad, que vive en comunidad, en fraternidad- que significa el acompañarse el uno al otro. Y esto fue desde el inicio así, porque cuando llegaron los pioneros conformaron una gran familia con muchos valores, basados sobre todo en el trabajo en equipo y el esfuerzo de cada uno para lograr cada meta” indicó el vicegobernador.

Quien agregó que “tuve la suerte en mi vida de que Dios me dé la posibilidad de vivir 3 años en Eldorado, y por eso no me extraña que se mire con tanto optimismo el camino al centenario. Y creo que debemos ir creciendo y desarrollando todos los días esos sueños y objetivos que tuvieron nuestros pioneros, y somos nosotros muchas veces los responsables de generar políticas públicas para que eso se vaya concretando. Por eso, en este marco, recién entregamos créditos a pequeños emprendedores para que puedan desarrollarse y crecer en esta hermosa ciudad”.

Herrera Ahuad dijo para finalizar “solo quiero desearle un muy feliz cumpleaños a Eldorado, e insistir en que sigamos siempre trabajando unidos, porque está demostrado que solo así se logran grandes cosas”.

Siempre cerca

A su turno, el diputado nacional y candidato a senador Maurice Closs, manifestó “quería acercarme a saludarlos como reconocimiento al esfuerzo, al trabajo y la perseverancia de este pueblo, donde tuve la oportunidad de participar y compartir con ustedes muchos gratos momentos. Y al caminar esta plaza y esta ciudad me siento parte de esta celebración y estos 98 años”.

Closs expresó también “me gustaría darles una sugerencia como comunidad, porque hoy más allá de que las comunicaciones cambiaron porque ahora todo es más tecnológico, les sugiero que no perdamos el afecto personal, el mano a mano y el vernos cara a cara, el compartir un mate y compartir un momento juntos”.

Y agregó “porque en política pasa eso también, algunos se comunican con la gente por internet, cuentan las cosas por twitter, informan con carteles lo que quieren ser o hacer, y yo todavía soy de los que considera la política del estar siempre cerca, de no perder el cara a cara, caminando, conociendo, yendo a los lugares y viendo. Por eso me gustaría sugerirles que no permitan que la tecnología nos quite la capacidad de compartir, de conocernos, vernos y estar cerca”.

Al concluir deseó a todos los presentes “un muy feliz cumpleaños, hasta siempre y cuenten conmigo donde quiera que esté”.

Debemos tratar de ser mejores

El intendente Norberto Aguirre recordó en la oportunidad “si miramos para atrás y hacemos un balance, han pasado un montón de cosas, y una de las cosas más importantes que han pasado en estos años tiene que ver con el trabajo y desprendimiento de tantos colonos. Porque la cooperativa por ejemplo se construyó porque un colono donó esas tierras, y así pasó con escuelas, hospitales, instituciones públicas, todos se desprendieron de algo valioso para un bien mayor. Y creo que para seguir creciendo debemos seguir despojándonos de cosas por el bien común”.

Además señaló “para concretar hay que soñar y ponerle energía, y debemos dar lo mejor de nosotros para llegar al centenario de la mejor manera. Nos conocemos todos en Eldorado por más grande que esté, y creo que cada uno debemos tratar de ser mejores”.

“Eldorado no es más la ciudad lineal que va del kilómetro 1 al kilómetro 14, creció a lo ancho y largo, y nos necesita a todos unidos sin colores políticos, ni religiosos, ni sectoriales, ni nada, nos necesita más unidos que nunca para seguir avanzando” advirtió el jefe comunal.

Y destacó “quienes tenemos una función todos los días pensamos en que podemos hacer mejor, porque hay mucho por hacer queridos vecinos, pero si pensamos en lo que hicieron sin pensar nuestros pioneros cuando levantaron esta ciudad, con tanta lucha y tantos desafíos que les tocó afrontar, podemos ver que hoy tenemos muchas más herramientas de las que ellos tenían en esa época. Por eso creo que si ellos pudieron nosotros también podemos crecer y nuestros hijos también van a poder si los ayudamos, pero para eso debemos hacer un sacrificio todos los días y ser mejores en todos los sentidos: trabajar mejor, ser mejores padres, mejores ciudadanos, mejores vecinos, mejores funcionarios, debemos trabajar por ese sueño de nuestros pioneros de forjar juntos una verdadera Capital del Trabajo y una ciudad de los sueños concretados. Feliz cumpleaños Eldorado!”