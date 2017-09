Sindicalista detenido: el “Pata” Medina se negó a declarar

Juan Pablo “Pata” Medina, ex titular de la seccional La Plata de la Uocra, se negó a declarar ante el fiscal Álvaro Garganta, que lo investiga por presunta asociación ilícita, coacción agravada y extorsión.

Acompañado de su abogado, Víctor Hortel, Medina fue trasladado esta mañana a la sede de la Unidad Funcional de Instrucción número 11 de La Plata, custodiado por cuatro camionetas de la Policía Federal.

No es la primera vez que Medina no declara. Lo mismo hacía decidido el miércoles pasado, ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella.

Los otros detenidos que fueron llamados a comparecer ante Garganta fueron el hijo del dirigente de la Uocra, Cristian “Puli” Medina, y su cuñado, David García.

Carlos Vergara, el sindicalista rosarino que fue designado por la Uocra como interventor de la seccional La Plata, cuestionó duramente a Medina. Para Vergara, el accionar del “Pata” fue “una vergüenza” y “un escándalo”.

En declaraciones radiales, Vergara celebró la investigación judicial que llevó a Medina tras las rejas por entender que “puso al descubierto a esta gente”.