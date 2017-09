Respuesta de Liliana Díaz, candidata del sublema Con la fuerza del Pueblo, del Partido Agrario y Social

RELACIONADAS Vea los nombres de los 826 candidatos a concejales que tendrá Posadas en las elecciones de octubre

La candidata a concejal de Posadas por el sublema Con la fuerza del Pueblo, del Partido Agrario y Social, Liliana Díaz, respondió las cinco preguntas de la encuesta que Misiones Online, el Nº1 en Internet de Misiones, puso a disposición de todos los candidatos a concejales en la capital provincial.

1) ¿Cuál es su propuesta tendiente a resolver la problemática que a diario debe afrontar quien se traslada en moto y/o bicicleta para reducir la siniestralidad?

Campaña integral activa para bajar la velocidad de los automóviles y generar convivencia entre peatones, bicicletas y automotores. Convocatoria a los excelentes realizadores audiovisuales de Posadas para la ejecución de la campaña, y a todas las instituciones que quieran participar en intervenciones ciudadanas sistemáticas para lograr el respeto a las normas de tránsito, bajar la velocidad y fomentar el respeto a la vida propia y de los demás.

2) ¿Cómo modificaría el sistema del transporte público de pasajeros para mejorar su eficiencia dentro del esquema actual del Sistema Integrado?

Lo primordial es el registro sistemático de los incumplimientos reiterados, generar un corpus que permita exigir a las prestatarias del servicio resolverlos o acumular las sanciones hasta llegar a la rescisión del contrato de concesión. Las empresas exigen pero no cumplen, porque el contralor es prácticamente inexistente. Los plazos para la integración a la SUBE nacional están vencidos pero nadie exige el cumplimiento. Esa es la base de la eficiencia, el contralor, y si no hay cumplimiento no puede seguir prestando el servicio.

3) ¿Cuál considera que debe ser la matriz laboral de la ciudad, con una proyección de 20 a 30 años?

Turística y de servicios. En lo ideal tendría que ser industrial, para lo cual se debe proveer energía barata, cuestión que no depende del municipio. La provincia debe exigir gas natural o energía subsidiada para pensar en la industrialización. Por eso se debe impulsar el desarrollo turístico como fuente de ingresos no para grandes empresas sino para cientos de familias que pueden capacitarse para ofrecer al turista: paseos en embarcaciones, gastronomía accesible todo el año, artesanías y peñas culturales permanentes a la vera del río Paraná. La Playa de Miguel Lanús debe ser una fuente de ingresos para numerosas familias de los barrios aledaños, como A-3-2, y no solamente negocio para algunos “amigos del poder”.

4) ¿Cuál es su visión del desarrollo urbano de la Posadas, considerando el crecimiento demográfico que experimentó en los últimos años?

El desarrollo urbano de Posadas fue caótico, sin planificación. Grandes sectores de la ciudad no tienen acceso al agua potable permanente, cuestión que debe ser exigida a la prestataria porque el agua es un derecho básico. El mismo desequilibrio se da en la energía eléctrica, con zonas hiperiluminadas y otras en oscuridad total. Debemos desarrollar una ciudad en donde todos seamos ciudadanos de primera, para lo cual se deben garantizar antes que nada la igualdad en el acceso a los servicios básicos. Plazas, lugares de esparcimiento, presencia del municipio en actividades recreativas para todos, también garantiza un desarrollo con igualdad de oportunidades.

5) Desde su rol de concejal, ¿cuáles deberían ser las modificaciones que optimicen la recolección y disposición de los residuos sólidos urbanos?

Otra vez la equidad, ya que hay sectores donde la recolección es diaria y otros en donde solamente se realiza 3 veces por semana. Reflotar el uso de contenedores con distribución sistemática en todos los barrios y avanzar en el reciclado, con cooperativas de recuperación. Además implementar una campaña para eliminar las quemas, práctica habitual y muy contaminante en los barrios de Posadas.