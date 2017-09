Peña sobre la tragedia de Once: “Hubo un juicio que llegó a conclusiones distintas de lo que Cristina dice”

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo hoy que “hubo un juicio que llegó a conclusiones distintas de las que dice” la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en relación a la tragedia de Once, luego de que ayer la ex mandataria deslindara a su gobierno de responsabilidad sobre el accidente ocurrido en 2012.

En una conferencia de prensa en Corrientes, Peña fue consultado sobre las declaraciones realizadas ayer por la ex mandataria en una entrevista que concedió al canal Crónica TV, donde aseguró que el accidente se debió a que “no frenó el motorman”, deslindó a su gobierno de responsabilidad en el hecho y afirmó haber brindado ayuda a los familiares de las víctimas de la tragedia “en todo” lo que pudieron.

Al respecto, Peña dijo sentir “una sensación muy dolorosa” sobre la tragedia y aseveró que “hay que ser muy respetuoso, porque hubo un juicio que llegó a conclusiones distintas de las que dice” la ex Presidenta.

Peña encabezó la inauguración de obras viales en la ciudad de Goya y en la localidad de Santa Lucía, junto al gobernador Ricardo Colombi y al titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo. También participaron el presidente de la Cámara de diputados de Corrientes, Pedro Cassani, y el ministro de Industria, Trabajo y Comercio de la provincia, Ignacio Ossella.

En Goya se repavimentó la avenida Neustadt, principal acceso a la ciudad, mientras que en Santa Lucía se llevaron a cabo tareas similares en la avenidas más importantes, como Alfonsín y General Paz.