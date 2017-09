La sorpresiva reacción de Karina La Princesita al enterarse del accidente del Kun Agüero

El accidente automovilístico que sufrió el Kun Agüero (29) ayer por la noche, que le costó una fractura de costilla y la imposibilidad de jugar por dos meses, conmovió a todo el mundo futbolístico, más teniendo en cuenta la cercanía de dos partidos claves para las aspiraciones de la selección argentina de clasificarse al Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, la noticia tuvo una reacción inesperada en su ex pareja, Karina “La Princesita” (31), cuando fue abordada por el cronista de Infama. “¿Posta?”, pregunta primero, cuando el movilero la comunica la información. Y, acto seguido, agrega un “y bueno…” casi indiferente.

Vale recordar que la pareja se acaba de separar luego de cinco años de amor. “La gente espera que yo me siente a hablar mal o a tirar alguna indirecta. En cuanto a él yo le tengo mucho respeto y no voy a tocar el tema en ningún lado porque siempre cuidé la relación. Aparte no tengo nada malo para decir, algún rencor para aprovechar para decir algo”, expresó la artista tropical al confirmar la ruptura.

Sin embargo, pareció traicionarse a sí misma al mostrar la reacción que tuvo al momento de enterarse del accidente de una pareja de tantos años.